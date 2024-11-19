ŞOK, 20-26 Kasım 2024 aktüel kataloğu: ŞOK aktüelde bu hafta hangi ürünler var?
ŞOK, 20-26 Kasım arasında geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu hafta markete; sprey cam temizlik mopu, banyo matı, dikey süpürge, temizlik dolabı, ayakkabılık, mini evyeli mutfak alt modülü, telefon gibi onlarca farklı kategoriden birçok ürün geliyor. İşte, ŞOK 20 Kasım aktüeli...
- 1
ŞOK, 20-26 Kasım aktüelini yayınladı. Bu hafta markete beyaz eşya, elektronik aletler, küçük ev aletleri, ev tekstili, mobilya gibi ürün kategorileri olmak üzere gıda ve temizlik ürünleri de geldi. İşte, ŞOK'ta 20 Kasım haftası...
- 2
ŞOK 20-26 KASIM 2024 AKTÜELİ
Erkek Tek Alt Mikrosüet - 179 TL
Thermoform Soft Termal İçlik Üst Unisex - 319 TL
Penti Daima Termal Tayt - 179 TL
El Havlusu Floşlu - 34,95 TL
Ev Babeti Kürklü - 199 TL
Sozzy Panda / Kedi Peluş Yastık - 79,95 TL
Kılıflı Sıcak Su Torbası - 69,95 TL
Chantale Çocuk Bambu Çorap (1 Alana 1 Bedava) - 22,50 TL
- 3
Vip Ahmet Sprey Cam Temizlik Mopu Kirli Su Hazneli 1 Yedek Bez Hediyeli - 699 TL
Vip Ahmet Klipsli Palet Mop - 499 TL
Kenar ve Derz Temizleyici Keçe - 39,95 TL
Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü - 259 TL
Arzum Practical 2’si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge AR 4069 - 1.399 TL
Fakir Mia Dijital Cam Baskül Mavi / Pembe - 339 TL
Çember Havluluk - 99,95 TL
Kare Havluluk - 99,95 TL
Baskılı Balon Çeşitleri - 19,95 TL
-
- 4
Mon Amaour Magic Touch Concealer Kapatıcı - 125 TL
Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri - 106 TL
Sleepy Natural Bebek Bezi - 99 TL
Aptamil Çocuk Devam Sütü Çeşitleri - 249,90 TL
Pia Mandal Toka 2’li - 89,90 TL
Garnier Makyaj Temizleme Suyu - 99,90 TL
Familia Natural Kağıt Havlu 16'lı - 155 TL
Bingo Fresh Yüzey Temizleyici - 74,90 TL
- 5
ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Reeder P13 Blue Max L 64 GB 4 Gb Beyaz / Siyah - 2.999 TL
Philips Hd5120/00 Eco Conscious Edition Filtre Kahve Makinesi - 2.999 TL
İxtech Xee Fit Akıllı Saat Siyah / Gümüş - 2.699 TL
Philips S5445/03 Shaver Series 5000 Islak Kuru Tıraş Makinesi - 1.999 TL
Philips Bre245/05 Satinelle Kompakt Epilatör - 999 TL
Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge - 29.999 TL
Simfer Sr-2514 Çift Kapılı Buzdolabı - 9.999 TL
Samsung Ww11bb944dghah 11 Kg Çamaşır Makinesi - 25.999 TL
- 6
Göcek Mutfak Dolabı - 8.599 TL
Universal Ankastre Modül Beyaz - 1.499 TL
Maya Kahve Köşesi ve Mini Mutfak - 6.499 TL
Temizlik Dolabı - 2.199 TL
Corner Bar Masası - 2.099 TL
Panovit Mini Evyeli Mutfak Alt Modül - 5.099 TL
İnova Ayakkabılık - 1.999 TL
Yumy Ayakkabılık - 3.099 TL
Sky Çalışma Masası - 1.549 TL
-
- 7
Piyale Puding Bitter Çikolatalı/Çikolata Parçalı/Kakaolu - 12,90 TL
Piyale Çikolatalı Sos - 13,90 TL
Piyale Hamur Kabartma Tozu - 13,90 TL
Anadolu Mutfağı Karbonat - 7,90 TL
Mis Uht Krema %35 Yağlı - 32 TL
Uno Anadolu Sade/Kakaolu Pasta Altı - 42,50 TL
Amigo Antep Fıstığı - 75,90 TL
Bisto Muhallebilik Kadayıf - 25,95 TL
- 8
Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir - 59,90 TL
Mis Tulum Peyniri - 89 TL
Mis Hazır Salep - 49,90 TL
Aytaç Dana Sosis - 63,50 TL
Amigo Yer Fıstığı Ezmesi - 59,90 TL
Superfresh Milföy Hamuru - 69,90 TL
Vatan %100 Nar Ekşisi - 59,90 TL
Nestle Damak Çikolata - 49,90 TL
Nesquik Gofret - 6,95 TL
Crown Gazoz - 29,50 TL