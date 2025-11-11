ŞOK 12-18 Kasım 2025 aktüel indirimli ürünler: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yeni indirimlerini duyurdu. Tekstilden, teknoloji ürünlerine varıncaya kadar yüzlerce çeşit üründe binlerce indirim var. Tencere takımları 369 TL'den başlıyor. Çaydanlık 999 TL iken dikey süpürge 1.699 TL'den alıcı bulacak. İşte, 12-18 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
Giriş: 11.11.2025 - 14:57 Güncelleme: 11.11.2025 - 14:57
ŞOK 12-18 Kasım 2025 aktüel indirimli ürünler belli oldu. Kışa hazırlıkta mutfaktan ısıtıcıya, tekstilden teknolojiye uzanan indirimler müşterileri bekliyor. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi indirimler var?
