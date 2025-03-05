ŞOK 100 üründe 2024 fiyatı uyguluyor

1-31 Mart 2025 tarihleri arasında ŞOK Marketler, 100 ürünü geçen yılın Mart ayı fiyatlarıyla satışa sunduğunu bildirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre kampanyaya dahil ürünler arasında zeytinden kaşar peynirine, mercimek ve kuru fasulyeden zeytinyağına temel gıda ürünleri ve çamaşır suyu gibi temel temizlik ve hijyen ürünleri yer alıyor.

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"RAMAZAN BİRLİK VE DAYANIŞMA AYI"

ŞOK Marketler’in Ramazan kampanyası hakkında değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi:

“Ramazan, birlik ve dayanışma ayı. Biz de 100 temel ihtiyaç ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunarak müşterilerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Paylaştıkça bereketin arttığına inandığımız bu kıymetli ayda her zaman olduğu gibi ülkemiz ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ramazan’ın ülkemize ve milletimize huzur getirmesini temenni ederiz.”