6. MUZ VE YOĞURT

Her gün 1 kase ev yapımı yoğurt ve 1 küçük boy muzu karıştırarak veya ezerek çocuğunuza yedirin. Zira bağırsak yapımızda yaşayan ve florayı koruyan bir takım yararlı bakteriler (probiyotikler) zararlı mikroorganizmaların üremesini engelleyerek bağışık sistemini güçlendirir. En önemli probiyotik yiyecek; yoğurttur ve prebiyotik kaynağı muz ile birlikte tüketildiğinde daha yoğun bir etki gösterir. Bu nedenle çocuğunuzun günlük beslenme menüsünde çok önemli bir ara öğün olarak mutlaka yer almalıdır.