Soğuk iklime sahip Sarıkamış'ta kelebek mevsimi

Çamurlu suların kenarında onları görüyoruz ya da daha büyük Sarıkamış'ta olduğu gibi ormanın kenarındaki büyük çiçek tarlalarında, doğal çiçek tarlalarında kelebeklerin sayısının çok fazla olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni de aslında daha fazla bitki özüyle beslenip daha canlı hale gelip üreme şanslarını daha fazla yükseltmeleri" diye konuştu.