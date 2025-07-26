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        Haberler Gündem Gaziantep'te altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı

        Gaziantep'te altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı

        Gaziantep'te yaklaşık 8 kilogram altını gasp ederek kaçan şüpheliler, bulundukları adrese operasyon düzenleyen polislere ateş açtı. Çıkan çatışmada 4 polis memuru yaralandı. Operasyonda 3 şüpheli, çaldıkları altınlarla birlikte yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 06:55 Güncelleme: 26.07.2025 - 06:55
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        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
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        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde polis ekibine silahla ateş açılması sonucu 4 polis yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        YAKLAŞIK 8 KİLOGRAM ALTIN ÇALINDI

        Gaziantep İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce otogar civarında bir kuryeyi gasp ederek yaklaşık 8 kilogram altın çalan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        4 POLİS MEMURU HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI, 3 ZANLI YAKALANDI

        AA'nın haberine göre; zanlıların Yeditepe Mahallesi’nde saklandığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, polise silahla ateş açan şüpheliler 4 polis memurunu yaraladı. Operasyonda 3 zanlı çaldıkları altınlarla yakalandı.

        Hafif yaralı olarak hastaneye sevk edilen polislerden 3'ü taburcu edildi. Tedavisi devam eden diğer polisin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin ilk fotoğrafında AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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        #haberler
        #gaziantep
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