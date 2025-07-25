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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Archie Brown: Bu formayı giymek büyük onur! - Fenerbahçe Haberleri

        Archie Brown: Bu formayı giymek büyük onur!

        Fenerbahçe'nin Gent'ten transfer ettiği 23 yaşındaki Archie Brown, Portekiz kampında HT Spor'un sorularını yanıtladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 21:37 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:37
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        "Bu formayı giymek büyük onur!"
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        Fenerbahçe'nin Gent'ten yeni transferi Archie Brown, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "BU FORMAYI GİYMEK BÜYÜK BİR ONUR"

        Benim için buraya gelmiş olmak her şeyi ifade ediyor, bu formayı giymek büyük bir onur. Kariyerim anlamında baktığım zaman da büyük bir başarı. Bu kararı verdiğimden dolayı ve bunun gerçekleşmiş olmasından dolayı çok mutluyum.

        "ŞU ANDA GEÇİŞ SÜRECİNDEYİZ"

        Çok keyif aldım, 3 maçı da yüzümde gülümsemeyle oynadım. Sıkı bir şekilde saha içerisinde mücadele etmeye çalıştım. Şu an bir geçiş sürecindeyiz ve zamana ihtiyacımız var. Hem benim takımı, hem de takım arkadaşlarımın beni daha iyi tanıması gerekiyor.

        "ÇOK İYİ KARŞILANDIM"

        Jayden ve Oğuz şapşallar, şaka bir yana buraya alışmak kolay oldu. Kulüpteki herkes tarafından çok iyi karşılandım. Bu anlamda hiç zorlanmadım, bu da benim işimi kolaylaştırdı. Burada birlikte fazla vakit geçirme şansımız oluyor, takım arkadaşlarımızla iletişimimiz gelişiyor. Umarım bu iletişimimiz sahaya da yansır.

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        "POZİTİF ENERJİYİ HİSSETTİM"

        İstanbul'a gelmeden pozitif enerjiyi hissettim. Bunu gördüğünüz zaman işler sizin için daha da kolaylaşıyor. Maçlara gittiğim zaman, stadyuma gittiğim zaman, şehirde gezdiğim zaman nasıl bir şey olduğunu hayal edebiliyorum. Benim açımdan çok pozitif etkisi oldu. Taraftarın karşısına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

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