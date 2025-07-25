Archie Brown: Bu formayı giymek büyük onur!

Fenerbahçe'nin Gent'ten yeni transferi Archie Brown, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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"BU FORMAYI GİYMEK BÜYÜK BİR ONUR"

Benim için buraya gelmiş olmak her şeyi ifade ediyor, bu formayı giymek büyük bir onur. Kariyerim anlamında baktığım zaman da büyük bir başarı. Bu kararı verdiğimden dolayı ve bunun gerçekleşmiş olmasından dolayı çok mutluyum.

📺 Özel röportaj



🎙️ Archie Brown: "Bu formayı giymek benim için büyük bir onur, verdiğim karardan dolayı çok mutluyum." pic.twitter.com/GYKsVUv9C0 — HT Spor (@HTSpor) July 25, 2025

"ŞU ANDA GEÇİŞ SÜRECİNDEYİZ"

Çok keyif aldım, 3 maçı da yüzümde gülümsemeyle oynadım. Sıkı bir şekilde saha içerisinde mücadele etmeye çalıştım. Şu an bir geçiş sürecindeyiz ve zamana ihtiyacımız var. Hem benim takımı, hem de takım arkadaşlarımın beni daha iyi tanıması gerekiyor.

🎙️ Archie Brown: "Üç maçı da yüzümde gülümsemeyle oynadım. Şu an bir geçiş sürecindeyiz ve zamana ihtiyacımız var." pic.twitter.com/LIyK8Yr2LV — HT Spor (@HTSpor) July 25, 2025

"ÇOK İYİ KARŞILANDIM"

Jayden ve Oğuz şapşallar, şaka bir yana buraya alışmak kolay oldu. Kulüpteki herkes tarafından çok iyi karşılandım. Bu anlamda hiç zorlanmadım, bu da benim işimi kolaylaştırdı. Burada birlikte fazla vakit geçirme şansımız oluyor, takım arkadaşlarımızla iletişimimiz gelişiyor. Umarım bu iletişimimiz sahaya da yansır.

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🎙️ Archie Brown: "Jayden ve Oğuz şapşallar, şaka bir yana buraya alışmak kolay oldu. Kulüpteki herkes tarafından çok iyi karşılandım." pic.twitter.com/fiC4dBhako — HT Spor (@HTSpor) July 25, 2025

"POZİTİF ENERJİYİ HİSSETTİM"

İstanbul'a gelmeden pozitif enerjiyi hissettim. Bunu gördüğünüz zaman işler sizin için daha da kolaylaşıyor. Maçlara gittiğim zaman, stadyuma gittiğim zaman, şehirde gezdiğim zaman nasıl bir şey olduğunu hayal edebiliyorum. Benim açımdan çok pozitif etkisi oldu. Taraftarın karşısına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

🎙️ Archie Brown: "İstanbul'a gelmeden pozitif enerjiyi hissettim. Taraftarın karşısına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." pic.twitter.com/nFhZzAobgU — HT Spor (@HTSpor) July 25, 2025