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        Haberler Dünya Bakan Fidan gündemi değerlendirdi | Dış Haberler

        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, PKK/YPG terör örgütünün, 10 Mart'ta imzalanan anlaşma uyarınca silah bırakmasını beklediklerini ifade ederken, devlet dışında hiçbir grubun elinde silah olmaması gerektiğini vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 21:36 Güncelleme: 25.07.2025 - 22:04
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        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bakan Fidan, Suriye'de yaşanan son gelişmelere dair değerlendirmede bulunurken, Suriye'nin güvenliğinin, Türkiye'nin milli güvenliği için olan öneminin tartışılmaz olduğunu bildirdi.

        Bakan Fidan, Türkiye'nin komşularında yaşanan olumsuz gelişmelerin Türkiye'yi de etkilediğini işaret ederken, Türkiye'nin emperyal ve hegemonik bir yaklaşımı olmadığını vurguladı.

        Suriye'de yaşanan son gelişmelere dair değerlendirmeden bulunan Dışişleri Bakanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'nin istikrarıyla ilgili olumlu düşünmediğini ifade etti.

        Dışişleri Bakanı ayrıca "Müdahale ederiz." beyanına dair yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan son gelişmelere paralel olarak ülkenin farklı bölgelerinde bulunan gruplarda hareketlenme gördüklerini dile getirirken, devlet dışında hiçbir grubun elinde silah olmaması gerektiğine dikkat çekti.

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        10 MART'TAKİ ANLAŞMAYI İŞARET ETTİ

        Bakan Fidan, Suriye ile PKK/YPG terör örgütünün siyasi yapısı SDG arasında 10 Mart'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasının ve YPG'nin silah bırakmasının beklendiğini işaret etti.

        Suriye'nin askeri konularda yardıma ihtiyacı olduğunu ifade eden Bakan Fidan, iş birliği konusunda bir engel olmadığını, benzer iş birliklerinin Irak ve birçok ülke ile de yapıldığını bildirdi.

        Suriye'nin güneyinde yaşanan çatışmaların çözüme kavuşturulması için tarafların bir araya geldiğini belirten Dışişleri Bakanı, Dürzilerin bir grubu hariç, taraflar arasında anlayış birliği oluştuğunu ifade etti.

        "BARRACK ÖZGÜN BİR VİZYONA SAHİP"

        Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın bölgeyi anlayan özgün bir vizyona sahip olduğunu dile getirdi.

        Dışişleri Bakanı, SDG'nin alması gereken kararı almadığı takdirde, ilk önce Suriye hükümetinin müdahalesinin bekleneceğini ancak ileri yıllar için Türkiye'ye yönelik bir tehdit unsurunun bulunmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Bakan Fidan, Irak'ta senaryonun yaşanmasına izin verilmeyeceğini bildirirken "Bir 40 yıl daha kaybedecek sabrımız yok." ifadelerini kullandı.

        EUROFİGHTER SÜRECİ

        Bakan Fidan, mutabakat zaptı imzalanan Eurofighter savaş uçaklarının alımına ilişkin de açıklamada bulundu.

        Bakan Fidan, söz konusu uçağı almanın yalnızca uçurmakla ilgili olmadığını, uçağı alırken esasen bir sistemin satın alındığını ve buna uygun olarak bakım onarımı ve personel yetiştirilmesi dahil olmak üzere birçok etkenin önem arz ettiğini ifade etti.

        Bakan Fidan, uçağın alımının bir noktaya getirildiğini bildirdi.

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