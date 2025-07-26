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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı - 26 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; Türkiye sıcak havanın etkisi altında. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürürken, Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz etkili oluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 09:24 Güncelleme: 26.07.2025 - 09:42
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        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 35°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 41°

        Antalya

        Güneşli 46°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 35°

        Adana

        Güneşli 38°

        Diyarbakır

        Güneşli 44°

        Gaziantep

        Güneşli 43°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 32°

        Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney, Orta Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Ege Bölgesinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara'nın güney, Orta Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Ege Bölgesinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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