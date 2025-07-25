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        Haberler Magazin Meral Kaplan hakkında dolandırıcılık iddiası - Magazin haberleri

        Meral Kaplan hakkında dolandırıcılık iddiası

        Oyuncu Meral Kaplan, Arnavutköy'deki bir arazinin satışında sahte evrak düzenlemekle suçlandı. 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan Kaplan, adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 19:09 Güncelleme: 25.07.2025 - 19:09
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        Adli kontrolle serbest bırakıldı
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        Oyuncu Meral Kaplan, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Arnavutköy’deki bir arazi satışı sırasında sahte evrak düzenlediği iddia edildi. EKOL TV'nin haberine göre; araziye talip olan firma, 20 milyon lirayı elden çıkardı ama tapu devri gerçekleşmedi. Firmanın şikâyetiyle gözaltına alınan Kaplan, ifadesinde suçlamaları reddetti.

        'SAHTE BELGE' İDDİASI

        Olayın merkezinde İstanbul Arnavutköy’de bulunan bir arazi bulunuyor. İddiaya göre; Meral Kaplan ve beraberindeki birkaç kişi bu araziyi satmak üzere bir firmayla anlaşmaya vardı. Görüşmeler yapılırken taraflar, yaklaşık 20 milyon lirada el sıkıştı.

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        Söz konusu satış için belgeler düzenlendi, para da transfer edildi. Ancak tapu devri işlemi gerçekleşmedi. Şirket sahipleri durumdan şüphelendi.

        ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

        Arazi devrinin gerçekleşmemesi ve düzenlenen evrakın sahte çıkması üzerine mağdur firma, İstanbul Emniyeti'ne başvurarak Meral Kaplan ve arkadaşlarından şikâyetçi oldu.

        GÖZALTINA ALINDI

        İhbar sonrası harekete geçen polis ekipleri, Meral Kaplan’ı gözaltına aldı. Emniyette ifade veren oyuncu, tüm suçlamaları reddetti. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Kaplan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #Meral Kaplan

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