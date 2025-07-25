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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gözaltılar! | Son dakika haberleri

        Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: 5 tutuklama

        İstanbul Küçükçekmece'de vahşice katledilen Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4'ü polis 5 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 25.07.2025 - 16:15 Güncelleme: 25.07.2025 - 18:35
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        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
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        Küçükçekmece’de Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 polis ve 1 özel güvenlik amiri gözaltına alındı.

        İHA'da yer alan habere göre şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

        İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz’da Eyüpsultan'da yol kenarında valizde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınan Cemil Koç, ‘tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.

        TUTUKLAMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Küçükçekmece’de Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri "delil karartma" şüphesiyle gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Davaya ilişkin gizlilik kararı bulunduğu öğrenildi.

        TUTUKLANDILAR

        Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü polis 5 şüpheli tutuklandı.

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