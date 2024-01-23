Soğuk havalarda vücut ısınızı en iyi şekilde nasıl yükseltebilirsiniz?

Bunun yanı sıra, dolaşım sistemi kan damarlarının iç akışını en iyi şekilde koruyabilmek için dış sıcaklığa uyum sağlar. Hipotalamus ise beynin, vücudun hangi sıcaklıkta olması gerektiğini (daha sıcak veya daha soğuk) en iyi şekilde belirlemek için dışarıdan gelen bilgileri (dışarıda havanın ne kadar soğuk olduğunu) kullanarak merkezi bir kontrol görevi gören kısmıdır.