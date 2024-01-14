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        Haberler Yemek Yapma Soğuk havalarda içinizi ısıtacak! Nefis işkembe çorbası tarifi!

        Soğuk havalarda içinizi ısıtacak! Nefis işkembe çorbası tarifi!

        Kış aylarının vazgeçilmez çorba tariflerinden biri olan işkembe çorbası, bu sefer sofralarınıza sıcacık bir serüven getiriyor. Abartısız, kolay ve lezzet garantili işkembe çorbası tarifiyle soğuk havalara meydan okuyun. Türk mutfağının özgün lezzetlerinden birini evinizde denemenin tam zamanı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:26
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        Soğuk havalarda içinizi ısıtacak!
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        Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan, hem lezzetli hem de besleyici bir çorba arayışındaysanız, işkembe çorbası tam size göre! Türk mutfağının kış aylarındaki kurtarıcı lezzetlerinden biri olan işkembe çorbasının tarifini sizler için derledik.

        İŞKEMBE ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?

        İşkembe çorbası için gereken malzemeler şu şekildedir;

        • 1 kg temizlenmiş işkembe
        • 7 diş sarımsak
        • Yarım çay bardağı sirke
        • 1,5 litre su
        • 4 yemek kaşığı un
        • sıvı yağ

        Terbiyesi için:

        • 2 yemek kaşığı un
        • 1 yumurta sarısı
        • 2 yemek kaşığı yoğurt
        • Yarım limon suyu

        İŞKEMBE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

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        İşkembeler bir saat boyunca sirkeli suda bekletilir ve küp şeklinde doğranır.

        Doğranan işkembeler için tencereye 1.5 litre su eklenir ve içerisinde atılan işkembeler pişirilir.

        Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile 4 yemek kaşığı un kavrulur.

        Haşlanan işkembenin soğumuş suyu kavrulan una topaklanmaması için azar azar yedirilerek konur.

        İşkembeler bu karışıma dökülür, kaynatılır. 15 dakika kaynatılan işkembeye arzu edilen miktarda sarımsak dövülür ve sirke ile birlikte çorbaya konur.

        Çorbayı ocaktan almadan hemen önce terbiyesi hazırlanır.

        Bunun için, yumurta sarısı, yoğurt, limon suyu ve un çırpılır yavaş yavaş çorbaya ilave edilir. 10 dakika daha kaynatılır. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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