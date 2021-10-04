AA

Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağları'nda, yeşilin ve sarının tonlarına bürünen kavak, kayın ve huş ağaçları ile Keklik Vadisi'nde bulunan şelaleler, sonbaharın güzellikleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.

AA'nın haberine göre doğaseverler ve amatör fotoğrafçılar da doğal güzelliklerle renk cümbüşünün bütünleştiği alanda hem yürüyüş yaptı hem de fotoğraf çekerek eşsiz manzarayı görüntüledi.

Amatör fotoğrafçı Hasan Cellat, Sarıkamış'ın, sonbaharda olağanüstü güzellikleri barındırdığını dile getirdi.

Cellat, doğa fotoğrafçıları olarak özellikle Keklik ve Karaurgan bölgesinin eşsiz görüntülerini fotoğraf karelerine yansıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Bölgede el değmemiş bir doğa ve fotoğrafçılar için bulunmaz bir ortam var" dedi.

Türkü Doğa da Sarıkamış'ın her mevsim kendine has bir güzelliğinin olduğunu ifade etti.