Soğan Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Soğan Ekimi Hangi Ayda Olur?

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Soğan, mutfakların olmazsa olmazı bir sebzedir. Öyle ki, birçok yemeğin lezzetini arttıran önemli bir bileşendir. Peki, bu lezzetli sebzeyi kendi bahçenizde yetiştirmek istemez miydiniz? Bu yazımızda soğanların çeşitleri, ekim zamanları, yetiştirme koşulları ve bakımları üzerine genel bir bakış sağlayarak, soğan ekimi ve bakımı hakkında bilgi edineceğiz. İşte soğan ekimi ve bakımı hakkında bilmeniz gerekenler…

Soğanın Genel Özellikleri

Soğan, Allium cepa olarak da bilinen, Allium ailesinin bir üyesidir. Farklı boyut, renk ve tat çeşitlerine sahip olmasına rağmen genel olarak soğan, genellikle dışı kuru ve kağıt gibi bir kabuğa sahip, içi ise sert ve sulu olan bir bitkidir. Kırmızı, beyaz ve sarı olmak üzere birçok çeşidi bulunur.

Soğan Ne Zaman Ekilir?

Soğan genellikle sonbaharın sonlarına doğru veya ilkbahar başlangıcında ekilir. Sonbaharda ekilen soğanlar, ilkbaharda ekilenlere göre genellikle daha büyük ve daha iyi bir verim sağlar.

Soğan Nasıl Ekilir?

Soğan ekimi aslında hiç de zor olmayan bir süreçtir. Birkaç basit adım ve doğru teknikle siz de kendi soğanlarınızı yetiştirebilirsiniz. Şimdi adım adım soğan nasıl ekilir inceleyelim:

Toprağı hazırlayın: İlk adım, soğanları ekmeden önce toprağı hazırlamaktır. Soğanlar, suyun iyi drene olduğu, humus bakımından zengin, gevşek toprakları tercih eder. Toprağı kazarak ve organik madde veya kompost ekleyerek toprağı iyileştirebilirsiniz.

Soğan diplerini seçin: Soğan ekimi genellikle soğan dipleri kullanılarak yapılır. Soğan dipleri, sağlam ve hastalıksız olmalıdır. Çürümüş, yumuşak veya hastalıklı dipleri kullanmaktan kaçının.

Soğan diplerini ekme: Soğan diplerini yaklaşık 3 cm derinliğe ve 10-15 cm aralıklarla ekin. Dipleri diklemesine, sivri ucunu yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Yukarı bakan kısmı açıkta olacak.

Toprağı sıkıştırın ve sulayın: Soğan diplerini ekledikten sonra toprağı hafifçe bastırın ve suyla ıslatın. Bu, soğan diplerinin toprağa iyi bir şekilde yerleşmesini ve hemen büyümeye başlamasını sağlar.

Bakımı yapın: Ekimden sonra, soğanların düzenli olarak sulanmasını ve gübrelenmesini sağlayın. Soğanlar, özellikle büyüme dönemlerinde düzenli sulamaya ve beslemeye ihtiyaç duyarlar.

Hasat: Soğanlar genellikle ekimden 3 ila 4 ay sonra hasat edilir. Yaprakların sarardığı ve yere düştüğü zaman soğanların hasat için hazır olduğunu bilirsiniz.

Soğan Ne Sıklıkla Sulanır?

Soğan çok su ister mi sorusu bahçesinde ya da balkonunda soğan yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği sorulardan biridir. Soğanların sulama ihtiyaçları, iklim ve toprak koşullarına bağlı olarak değişir. Genellikle, toprağın sürekli nemli tutulması önemlidir. Ancak suya doygun bir toprak soğanların çürümesine yol açabilir. Soğanlar, özellikle büyüme döneminde düzenli sulama gerektirir.

Soğan Hangi Ayda Ekilir?

Soğan ekim zamanı ikliminize ve soğan çeşidinize bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Soğan hem ilkbahar hem de sonbahar mevsiminde ekilebilir. Kışın sonbahar mevsiminde ekilen soğanların daha dayanıklı ve sulu olduğunu unutmayın. Soğan, Eylül ve Nisan ayları arasında ekilebilir.

Soğan Ekimi ve Sulama

Soğan ekimi aslında hiç de zor olmayan hatta keyifli bir süreçtir. Şimdi soğanın toprak, su ve iklim isteğini bir daha gözden geçirelim:

Toprak isteği: Soğanlar genellikle iyi drenajlı, humus bakımından zengin toprakları tercih ederler. Asidik olmayan bir toprakta daha iyi büyürler.

İklim isteği: Soğanlar ılıman bir iklimi tercih ederler. Çok sıcak veya çok soğuk hava koşulları soğanın büyümesini engelleyebilir.

Su isteği: Soğanların düzenli sulama ve iyi drenaj gereksinimleri vardır. Burada temel nokta toprağın sürekli nemli olmasıdır.

Soğan Ne Kadar Sürede Yetişir?

Soğanların büyüme süresi çeşidine ve ekim zamanına bağlıdır. Genellikle, ekimden itibaren 90 ila 120 gün arasında bir sürede yetişirler.





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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk