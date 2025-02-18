Soğan doğramak ağlatır, soğan yemek kokutur gibi halk arasında olumsuz özellikleri olsa da soğanın sağlık açısından sağladığı katkılar da inkar edilemez. Soğanın hiç bilinmeyen özelliklerini sizler için derledik.

SOĞANLAR HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

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1. Eski Mısırlılar soğanı sonsuz yaşamın sembolü olarak görüyorlardı. Hatta Ramses IV gibi mumyaların göz yuvalarında bile soğan izleri buldular.

2. Soğanlar, menopoz dönemindeki bir kadının osteoporoza karşı mücadelesinde güçlü bir silah olabilir. Bunun nedeni, soğanların kemik dokusunu emen ve kemikleri zayıflatan kemik hücreleri olan osteoklastları yok etmesidir.

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3. Soğan doğramak çoğumuzu ağlatır, ama neden? Bunun nedeni, soğanı doğramanın sülfürik asit salmasıdır, bu da gözümüzdeki nemle reaksiyona girerek gözyaşı tepkisi yaratır. Soğan doğramanın bu talihsiz yan ürününden kaçınmanın bir yolu, soğanı akan suyun altında veya bir su leğenine daldırılmış halde doğramaktır.

4. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, şimdiye kadar yetiştirilen en büyük soğan, 2011 yılında ortalama 9 kilonun biraz altında bir ağırlığa sahip devasa bir soğan hasat eden İngiliz çiftçi Peter Glazebrook tarafından yetiştirildi.

5. Soğanlar genellikle okullarda öğrencilere mikroskop kullanmayı öğretmek için kullanılır. Bunun nedeni, soğan hücrelerinin oldukça büyük ve görülmesinin kolay olmasıdır.

6. Evcil hayvanlarınıza soğan vermemelisiniz, yavru köpek gözleri ne kadar büyürse büyüsün. Soğanlar kediler, köpekler, tavşanlar ve diğer birçok yaygın evcil hayvan için toksik olabilir.

7. Soğan kabukları kıyafetleri boyamak için uzun bir geçmişe sahiptir. Kırmızı soğanlar açık kahverengi ve pembe renkler yaratırken , sarı soğanlar sarımsı kahverengi bir boya yaratır.

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8. Soğan ve sarımsağı diğer bitkilerle birlikte yetiştirmek, böceklerin nefret ettiği kokular yaymaları ve onları çiftliğinizden uzaklaştırmaları nedeniyle doğal bir zararlı caydırıcıdır.

9. Orta Çağ'da soğan kabul edilebilir bir para birimiydi ve kira, mal ve hizmet satın almak için hatta hediye olarak bile kullanılıyordu! 10. Eski Mısırlılar soğanlara tapıyorlardı, küresel şekillerinin ve iç içe geçmiş dairelerinin sonsuzluğu simgelediğine inanıyorlardı. Aslında soğanlar genellikle firavunların mezarlarına yerleştirilirdi, çünkü öbür dünyada refah getirdiğine inanılırdı. 11. Soğanlar 7.000 yıldan uzun süredir insan beslenmesinin bir parçasıdır. Arkeologlar, Bronz Çağı yerleşimlerinde incir ve hurma taşlarının yanında bulunan M.Ö. 5000'e kadar uzanan soğan izlerini keşfettiler. 12. Keskin kokuları nedeniyle soğanlar kötü nefes kokusuna neden olabilir. Bununla mücadele etmek için süt veya yeşil çay içebilir ve nane veya maydanoz gibi otları çiğneyebilirsiniz. REKLAM 13. Soğan, ABD'ye yerleşen ilk Avrupalı ​​yerleşimciler tarafından yetiştirilen ilk ürünlerden biri olsa da, yerli Amerikalılar da birçok tariflerinde yabani soğan kullanıyordu. 14. 2019 yılında Giuseppe Carta, İtalya'nın Tropea kentinde düzenlenen yıllık soğan festivali için 1,5 metre boyunda bir soğan heykeli yaptı. 15. 1971 yılında Sovyet Salyut 1 uzay istasyonundaki kozmonotlar uzayda soğan yetiştirip yediler ve soğan uzayda yetiştirilen ve yenen ilk yiyecek oldu. 16. Yunan Olimpiyatçılar büyük miktarda soğan yerler, soğan suyu içerler ve soğanı vücutlarının her yerine sürerlerdi. Bunun kendilerine güç vereceğine ve kaslarını sıkılaştıracağına inanırlardı. 17. Orta Çağ'ın sonuna kadar birçok Avrupalı ​​soğanı para birimi olarak kullanırken, Sibirya'daki köylüler 18. yüzyıla kadar soğanı ödeme aracı olarak kullanıyorlardı! REKLAM 18. Paskalya yumurtaları her zaman parlak renklere boyanmazdı. Birçok kültür onları soğan kabuklarıyla boyardı. Yunanistan'da yumurtalar altın rengi yapmak için kabuklarla kaynatılırdı, İngiltere'de ise kabuklar yumurtaların etrafına iplikle bağlanırdı. 19. 2019 yılında Çin ve Porto Riko'da yapılan iki araştırmada, soğangiller familyasından sarımsak, arpacık soğanı ve yeşil soğanı içeren allium tüketimi ile farklı kanser türlerinin görülme oranının düşmesi arasında bir bağlantı bulundu.

20. Soğanlar antik Roma'da sadece yemek pişirmek için değil aynı zamanda ilaç olarak da yaygın olarak kullanılıyordu. Pompeii'li Yaşlı Plinius, soğanların gözleri, diş ağrılarını ve hatta köpek ısırıklarını nasıl iyileştirebileceğini yazmıştı. Kaynak: thefactsite/flavournetwork Sarımsağın mucizevi faydaları Hangi bal daha sağlıklı?