Bal, çiçeklerden ve meyve tomurcuklarından arılar tarafından alınan nektarların, bitki ve bitki üzerinde bulunan bazı canlıların yararlı salgılarını toplayarak, kendine özgü enzimlerle harmanlayıp, fermente sonucu petek hücrelerine yerleştirdikleri çok faydalı ve tatlı bir besindir. Peki, hangi bal tercih edilmeli; süzme mi yoksa petek mi?

1. PETEK BAL

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Petek bal, arıların doğrudan petek içinde ürettiği, işlenmemiş bir bal türüdür. Bu bal, hem besleyici değerleri hem de içerdiği doğal maddelerle bilinir. Petek balın faydaları, balın içinde bulunan doğal bileşenlerden kaynaklanır. Öncelikle, petek bal, içeriğindeki propolis ve polen sayesinde güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu antioksidanlar, vücudun serbest radikallerle savaşmasına yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

REKLAM Ayrıca, petek bal, antibakteriyel özelliklere sahiptir. İçerdiği enzimler, mikroorganizmaların çoğalmasını engelleyerek, enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Bu nedenle, petek bal, boğaz ağrısı ve öksürük gibi rahatsızlıkların hafifletilmesinde doğal bir çözüm olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra, petek bal, mide rahatsızlıklarına da iyi gelir. Mide asidini dengeleyici etkisiyle, gastrit ve ülser gibi sorunların hafifletilmesinde yardımcı olabilir. Son olarak, petek balın enerji verici özelliği de göz ardı edilmemelidir. İçerdiği doğal şekerler sayesinde, vücuda hızlı bir enerji kaynağı sağlar. Özetle besleyici bir gıda olarak sağlık açısından da çeşitli faydalar sunabilmektedir.

2. SÜZME BAL Süzme bal, peteğin süzülmesiyle elde edilir ve bu işlem sırasında petek, balmumu ve diğer maddelerden ayrılır. Süzme bal, daha akışkan ve pürüzsüz bir yapıya sahiptir, bu da onu daha pratik bir seçenek haline getirir. Ancak bu işlem sırasında bazı besin maddeleri kaybolabilir. Sonuç olarak, her iki bal çeşidinin de sağlık açısından faydaları vardır, ancak petek bal, doğal yapısını koruduğu için daha zengin bir besin profiline sahiptir.

REKLAM KALİTELİ BALIN RENGİ NASIL OLMALIDIR? Kaliteli ve hakiki balların renginin bir tık daha koyu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında kokusu da rengi kadar önemli bir konudur. Çok keskin kokulu olan ballarda tatlandırıcı ya da fazla aroma kullanılmış olabilir. Orjinal formda olan bir balın kokusunun hafif olması muhtemeldir. Bunun dışında her bal türünün kendine has kokusu ve rengi olduğunu da hatırlatmak gerekir.

KALİTE KONTROLLERİ Her iki balın da kendisine has özellikleri bulunur. En büyük fark ise kalite kontrolünden geçmektedir. Bu kalite kontrolleri laboratuvarlarda yapılmaktadır. Süzme balın kontrolü petek bala göre çok daha basittir. Homojen bir karışım olduğu için tek seferde orjinal olup olmadığı anlaşılabilir. Petek balların formu süzme ballara göre daha yoğun olduğu için testleri daha kapsamlıdır. Bu iki bal arasındaki en temel fark ise arıcılıkta uygulanan ilaçlamalardır. Petek balında ilaçlar peteklere uygulanırken, süzme ballarda ise filtreleme yönteminde ilaç analizi yapmak daha zor bir hale gelir.

PETEK BAL İLE SÜZME BAL ARASINDAKİ FARKLAR Petek bal ve süzme bal, balın en yaygın iki formudur ve aralarındaki farklar, tüketiciler için önemli olabilir. Petek bal, arıların ürettiği doğal peteklerin içinde bulunan işlenmemiş baldır. Bu bal, arıların doğal haliyle bıraktığı peteklerin kesilip tüketilmesiyle elde edilir. İçeriğinde polen, propolis ve balmumu gibi doğal maddeler bulunur. Bu maddeler, petek balın besin değerini artırır ve ona karakteristik bir tat verir. Petek bal, ayrıca, işlem görmediği için doğal enzimlerini korur.

REKLAM Süzme bal ise, petekten süzülerek elde edilen bir bal türüdür. Süzme işlemi sırasında, bal, balmumu ve diğer arı ürünlerinden ayrıştırılır. Bu süreç, balın daha akışkan ve homojen bir yapıya sahip olmasını sağlar. Ancak, bu işlem sırasında bazı besin maddeleri kaybolabilir. Her iki bal türü de sağlık açısından faydalıdır, ancak petek bal, içerdiği doğal bileşenler sayesinde daha zengin bir besin profiline sahiptir. Süzme bal ise, daha uzun süre saklanabilmesi ve kullanım kolaylığı nedeniyle tercih edilir.

Süzme bal ve petek bal arasında seçim yaparken, her iki bal çeşidinin de kendine özgü avantajları ve faydaları olduğunu unutmamak gerekir. Bal çeşitleri, besleyici değerleri ve sağlık üzerindeki etkileri ile önemli bir yere sahiptir. Petek bal, daha doğal ve zengin bir besin kaynağı olarak öne çıkarken, süzme bal, kullanım kolaylığı ve uzun raf ömrü ile tercih edilebilir.

BAL SATIN ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER - Etiket ve ambalajının üzerinde organik sertifikalı olduğuna ve organik tarıma uygun üretildiğine dair bilgilerin bulunması gerekir. - Bal tebliği gereği ambalajın üstünde “ham bal” yazısının olması önemlidir. Çünkü ham bal demek aslında balın üretim sürecinde herhangi bir işlemden yani filtreleme, ısı işleminden geçmemesi anlamına gelir. Bu sayede içerisindeki vitamin, amino asidi, mineral ve daha sayısı belirtilemeyecek kadar pek çok yüksek antioksidanlar ve besin değerlerini kaybetmemiş oluyor.

REKLAM - Etiketin üstünde ne tür bir bal olduğu da okunaklı bir şekilde belirtilmesi gerekir örneğin; süzme çiçek balı, Polifloralı (Çok çiçekli bal) gibi. Botanik bitkilerin nektarından üretilen ballar ise yine ismi etiket üstünde belirtilmeli örneğin; Devedikeni balı, Sedir Salgı balı , Çakşır çiçek balı vb. - Etiket üzerinde sertifika onayı, üretildiği tarih, tavsiye edilen tüketim tarihinin olması gerekir.

- Plastik ambalaj yerine cam kavanozlarda satılan ve kapağında güvenlik bandının olduğu balların tercih edilmesi gerekilmektedir. Kaynak: torosdagibal/ekolfood Bal ısıtılırsa bozulur mu? Üzüm pekmezinin faydaları