Sofralarınızı şenlendirecek! Nefis portakallı somon tarifi!

PORTAKALLI SOMON NASIL HAZIRLANIR?

Somon filetoları zeytinyağ, portakal suyu ve tuz ile marine edin. Sıvı yağ eklediğiniz tencerenizde dilediğiniz gibi dilimlediğiniz havuçları sıvı yağ ile hafifçe kavurun. Dilimlenmiş pırasaları , portakal rendesi, portakal suyu ekleyin.

Ayrı bir kasede nişasta ile suyu açın ve tenceremize ekleyin.

Sebzeler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.

Ayrı bir tavayı kızdırıp balıkların önce bir yüzünü, sonra diğer yüzünü pişirin. Sebze sote ve portakal dilimleri ile birlikte servis yapın. Afiyet olsun.