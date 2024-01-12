Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Sofralarınızı şenlendirecek! Nefis portakallı somon tarifi!

        Sofralarınızı şenlendirecek! Nefis portakallı somon tarifi!

        Omega-3 yağ asitleri, protein ve vitaminler açısından zengin olan somon balığı, sağlıklı ve lezzetli bir seçenektir. İster fırında ister tavada olsun, somon balığını doğru şekilde pişirmek, tazelik ve lezzetin korunması için önemlidir. İşte nefis portakallı somon tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kış mevsiminin iki özel lezzeti, somon ve portakalın muhteşem birlikteliği sofranıza lezzet katacak. Misafirlerinizin tarif isteyeceği bu lezzetin detaylarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        • 2

          PORTAKALLI SOMON MALZEMELERİ NELER?

          4 dilim somon

          3 adet portakal

          6 adet havuç

          Bir demet pırasa

          1 yemek kaşıgı nişasta

          Yarım çay bardağı su

          Tuz

          Sunumu için;

          1 adet portakal

        • 3

          PORTAKALLI SOMON NASIL HAZIRLANIR?

          Somon filetoları zeytinyağ, portakal suyu ve tuz ile marine edin. Sıvı yağ eklediğiniz tencerenizde dilediğiniz gibi dilimlediğiniz havuçları sıvı yağ ile hafifçe kavurun. Dilimlenmiş pırasaları , portakal rendesi, portakal suyu ekleyin.

          Ayrı bir kasede nişasta ile suyu açın ve tenceremize ekleyin.

          Sebzeler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.

          Ayrı bir tavayı kızdırıp balıkların önce bir yüzünü, sonra diğer yüzünü pişirin. Sebze sote ve portakal dilimleri ile birlikte servis yapın. Afiyet olsun.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        İş insanını öldüren caninin cezası açıklandı!
        İş insanını öldüren caninin cezası açıklandı!
        O hastaların tehlikeli tercihleri: Kaplumbağa kanı içen var
        O hastaların tehlikeli tercihleri: Kaplumbağa kanı içen var
        BankAVM!
        BankAVM!
        Rade Krunic, İstanbul'da!
        Rade Krunic, İstanbul'da!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa