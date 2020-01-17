17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Havalimanı'na turist taşıyan acenteler, yüzbinlerce liralık EDS cezası şoku yaşıyor. Yeni havalimanı hizmete girer girmez yazılmaya başlayan hız limiti cezaları 9 ay sonra toplu halde gelmeye başlayınca da şoförler de neye uğradığını şaşırdı. Havalimanına giden otoyolda hız limitinin 70 km olmasına ve cezaların biriktirilmesine isyan eden turizmciler çözüm bekliyor.
EDS cezası şokuyla karşı karşıya olan bir turizmciyle konuştum bugün. Adı Ahmet Malkadı. 12 aracıyla turizm taşımacılığı yapan bir şirketi olduğunu, araçlarına sadece 2019 yılı nisan-mayıs ayları için 150 bin liralık hız limiti cezası geldiğini anlattı:
'9 AY BOYUNCA CEZADAN HABERİMİZ YOK'
"Yeni havalimanı inşaatı devam ederken yoğun kamyon trafiği nedeniyle otoyolda hız limiti 70 km olarak belirlenmişti. Fakat havalimanı açıldıktan sonra bu limit, diğer yollardaki gibi 90 km olarak düzenlenmedi. Araçlarımız bu yolda 85-87 km hızla cezaya girmiş. Fakat 9 ay boyunca bizim EDS cezası yediğimizden haberimiz yok. Şimdi, bu cezalar toplu halde gelmeye başladı.
600 BİN LİRALIK CEZAYLA KARŞI KARŞIYAYIM
İki ay için 150 bin liralık cezayla karşılaştım. Aralık ayına kadar diğer cezalar da geldiğinde 600 bin lira civarında bir ceza miktarıyla karşı karşıya kalacağım. Elbette sadece benim araçlarım değil, İstanbul'da turizm taşımacılığı yapan tüm araçlar bu yolda ceza yemiş.
BU CEZALARI NASIL ÖDEYECEĞİZ?
Otoyolda hız limitinin bu kadar düşük olması bir sorun, cezaların 9 ay biriktirilip toplu halde gönderilmesi başka bir sorun. Cezalar niye nisan 2019'da gelmeye başlamadı? Bu yüzbinlerce liraya varan cezaları nasıl ödeyeceğiz?"
'CEZALARI ÖDEMEK İÇİN İKİ ARACIMI SATTIM'
Turizm taşımacılığı yapan şirketler ve şoförler dün kesilen trafik cezalarının geç tebliğ edildiğini öne sürerek, Atatürk Havalimanı karşısında eylem yapmıştı. Grup, cezaları ve hız limitini protesto etmek için konvoy halinde İstanbul Havaalanı'na gitmişti.
Geç tebliğ edilen trafik cezalarına tepki gösteren sürücüler, geçen hafta perşembe günü ise, Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'ne gelerek yetkililerle görüşmüştü. Geç kalan cezaları ödeyemediklerini ve bu yüzden araçlarını satmak zorunda kaldıklarını belirten sürücüler arasındaki Nejat Adıyaman, "Bu cezaları ödemek için iki aracımı sattım. Şu anda da evimi satılığa çıkarttım. Daha gelecek cezalarımız var onları nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum" demişti.
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