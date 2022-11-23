Şoför otobüsün bagajında ölü bulundu!

Demiröz´ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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