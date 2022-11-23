Şoför otobüsün bagajında ölü bulundu!

Bursa'da olay, İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Göğüs ağrısı şikayetiyle dün akşam gittiği İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından terminale dönen şoför Göksel Demiröz (39), kullandığı otobüsün bagajına girip yatağında uyudu.
KAPTANI UYANDIRMAYA ÇALIŞTI
DHA'da yer alan habere göre bugün saat 11.00 sıralarında park halindeki otobüse gelen muavin Veli Baran S. (20), bagaj kapağını açıp, Demiröz'ü uyandırmaya çalıştı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Muavin, şoförü uyandıramayınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Göksel Demiröz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
Demiröz´ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.