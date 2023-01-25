Tarihin eski dönemlerinden beri insanlar tarafından bilinen bir element olan sodyum, pek çok uygarlık tarafından çeşitli amaçlar ile kullanılmıştır. Doğada saf olarak bulunmayan sadece bileşiklerde bulunan bir element olan sodyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Sodyumun sembolü nedir? İşte sodyum elementi hakkında tüm detaylar…
Sodyum Simgesi Nedir?
Yerkabuğunda en çok bulunan altıncı element olan sodyumun sembolü Na’dır. Sembolü elementin Latince ismi olan “natrium” kelimesinden gelmektedir. Dilimizde kullanılan sodyum kelimesinin kökeni ise İngilizcedir ve “sodanum” kelimesinden gelmektedir.
Sodyum Elementi Özellikleri
Tarihin ilk dönemlerinden beri birçok uygarlık tarafından gerek koruyucu gerekse de tat verici bir madde olarak kullanılan sodyum, 1807 yılında Sir Humphr Davy tarafından keşfedilmiştir. Gümüşi bir beyaz renge sahip olan bu element, hafif, yumuşak ve kolay şekillendirilebilir bir yapıdadır.
Yüksek oranda reaktif bir element olan sodyum, su ile karşılaştığında süratle reaksiyon verir ve reaksiyondan hidrojen gazı çıkışı sağlanır. Hava ile temas ettiğinde de hızlı bir şekilde oksitlenen bu element, metal formdayken suda yüzebilir ve tutuşturulduğunda sarı bir alev salar.
Doğada saf olarak bulunmayan sodyum, alkali metaller grubuna dâhildir. Bileşiklerde bolca bulunan sodyum, yerkabuğunun da %2.8’ini oluşturmaktadır. Sodyumun doğadaki en yaygın bileşeni ise sodyum klorür yani bilinen ismiyle sofra tuzudur.
Sodyumun kullanım alanı ise oldukça geniştir. Sofra tuzunun yapısında, organik kimya alanında ester ve bileşik yapımında, metal yüzeyleri temizleme ve düzeltmede, nükleer reaktörlerin soğutulmasında, içten yanmaları motorlarda sodyum elementi kullanılmaktadır. Bunun yanında bikarbonattan tıp alanında, sodyum nitrattan gübre yapımında, sodyum karbonattan ise sanayide faydalanılmaktadır. Ayrıca gargaralar, diş macunları, mide ilaçları, sabun, tekstil ürünleri, deterjanlar, cam, boya gibi birçok üründe de sodyum ve sodyum bileşikleri yer almaktadır.
Sodyum hem insan hem de diğer canlılar içinde hayati öneme sahip bir mineraldir. Sodyum klorürün bileşiği olan sofra tuzu insanlar için en önemli sodyum kaynağıdır. İnsanların günlük sodyum ihtiyaçları ise yaklaşık olarak 4 ile 6 gram arasındadır. İnsan vücudunda bulunan sodyumun azalması ise bir elektrolit dengesizliği olan Hiponatremi rahatsızlığına sebep olmaktadır.
Sodyum ile bilinmesi gereken diğer bilgiler ise şu şekilde sıralanabilir:
- Meteorolojide sodyum bulutu adı verilen bir kütlenin gökyüzüne gönderilmesiyle yüksek irtifadaki rüzgârların hızları ölçülür.
- Önemli sodyum bileşenlerinden olan sodyum karbonat maden suyu ve soda, sodyum bikarbonat kabartma tozu, sodyum klorür ise sofa tuzunun içinde bulunmaktadır.
- İnsan vücudu terlediğinde sodyum kaybeder.
- İnsan vücudunda bulunan sodyum elementi, kan basıncını düzenleyen, kan hacmini dengeleyen bir mineraldir.
- Sodyum elementi her ne kadar zehirli olmasa da bu elementin insanlar tarafından fazla tüketilmesi yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara sebep olabilmektedir.
- Sodyum elementi su ile temas etmesi oldukça tehlikelidir. Su ile temas eden sodyum kendiliğinden patlamaktadır.
Sodyum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
Atom numarası 11 olan ve Na sembolü ile gösterilen sodyum elementi; periyodik tablonun, 3. periyodunun 1. grubunda yer almaktadır. Oda sıcaklığındaki doğal hali katı olan sodyum elementinin kaynama noktası 882 santigrat derece iken; erime noktası ise 97.7 santigrat derecedir.