Denizli'de sobadan çıkan gazdan zehirlenen anne ve oğlu öldü
Denizli'de karbonmonoksit faciası yaşandı. Olayda sobadan sızan gaz nedeniyle Rukiye Kasap ve oğlu Şevket Yavuz Üstüner yaşamını yitirdi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 16 yaşındaki oğlu, hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre evinde sabah uyandığında, diğer odalardaki annesi Rukiye Kasap (45) ile kardeşi Şevket Yavuz Üstüner'i (16) hareketsiz halde bulan Hüseyin Hamza Üstüner (18) durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kasap ile oğlu Üstüner'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen anne ve oğlunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf: İHA