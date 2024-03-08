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        Haberler Gündem Güncel Denizli'de soba gazı faciası! Anne ve oğlu öldü - Son dakika haberi

        Denizli'de sobadan çıkan gazdan zehirlenen anne ve oğlu öldü

        Denizli'de karbonmonoksit faciası yaşandı. Olayda sobadan sızan gaz nedeniyle Rukiye Kasap ve oğlu Şevket Yavuz Üstüner yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:46 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:50
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        Soba gazı faciası! Anne ve oğlu öldü
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 16 yaşındaki oğlu, hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre evinde sabah uyandığında, diğer odalardaki annesi Rukiye Kasap (45) ile kardeşi Şevket Yavuz Üstüner'i (16) hareketsiz halde bulan Hüseyin Hamza Üstüner (18) durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kasap ile oğlu Üstüner'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen anne ve oğlunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf: İHA

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