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        Haberler Gündem Güncel Soba gazı faciası! Kırşehir'de 1 kişi hayatını kaybetti

        Kırşehir'de soba gazından zehirlenen kişi öldü, karısı hastaneye kaldırıldı

        Kırşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı bir adam yaşamını yitirdi. Zehirlenen eşi de hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:59
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        Kırşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

        Akçakent ilçesine bağlı Mahsenli köyünde M.D. (70) ve karısı N.D'den (68) haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekibi, M.D'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.

        N.D. ise ambulansla kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        *Haberin görseli iStock tarafından servis edilmiştir

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