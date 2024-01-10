Kırşehir'de soba gazından zehirlenen kişi öldü, karısı hastaneye kaldırıldı
Kırşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı bir adam yaşamını yitirdi. Zehirlenen eşi de hastanede tedavi altına alındı
Kırşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.
Akçakent ilçesine bağlı Mahsenli köyünde M.D. (70) ve karısı N.D'den (68) haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekibi, M.D'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.
N.D. ise ambulansla kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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