Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da uyuşturucu alarmı! Lüks semtlerin uyuşturucu satıcısı avukat çıktı!

        Lüks semtlerin uyuşturucu satıcısı avukat çıktı!

        İstanbul'un lüks semtlerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen iki kişi hakkında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda iki şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin kimliği şaşırttı. Avukat olduğu ortaya çıkan U.G.'nin, polis noktalarından kimliğini kullanarak geçebileceği düşüncesiyle hareket ettiği belirlendi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 10.01.2024 - 10:09 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lüks semtlerin uyuşturucu satıcısı avukat çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerin bazı semtlerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bu bilgi üzerine narkotik ekipleri çalışma başlattı.

        AVUKAT ÇIKTI

        Yapılan çalışmalarda U.G. adlı bir kişinin özellikle Cihangir, Beyoğlu, Nişantaşı gibi ağırlıklı olarak magazinsel ve lüks tabir edilen kesimlerin bulunduğu semtlerde uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Takibe alınan U.G.’nin kimliği şoke etti. Avukat olduğu belirlenen U.G.’nin bağlantıları incelenmeye başlandı.

        REKLAM

        SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

        Yapılan çalışmalarda U.G. ve birlikte hareket ettiği iddia edilen S.A. adlı kişiler suçüstü yakalandı. Üzerinde 115 gram uyuşturucu maddesi bulunan şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda, fişek diye tabir edilen satışa hazır paketler halinde toplam 7 gram kokain, 14 kilo 690 gram skunk ve bu maddeleri paketleme ve satışa hazır hale getirmede kullanılan hassas teraziler ve vakum makinesi ele geçirildi.

        KİMLİĞİNİ KULLANIYOR

        İddialara göre U.G.’nin, avukat kimliğini kullanarak, polis uygulaması ve kontrollerinde aramaya girmeden kolayca geçebileceği düşüncesiyle hareket ettiği öğrenildi. Soruşturmanın ardından Avukat U.G. ve S.A. isimli kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        İtalya'da büyük tepki çeken etkinlik
        İtalya'da büyük tepki çeken etkinlik
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Otobüsle muavinin üzerinden geçmişti! Kan donduran ifade!
        Otobüsle muavinin üzerinden geçmişti! Kan donduran ifade!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Boeing,'hatasını kabul etti'
        Boeing,'hatasını kabul etti'
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        Kripto parada ETF karmaşası: SEC hesabı hacklendi
        Kripto parada ETF karmaşası: SEC hesabı hacklendi
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Habertürk Anasayfa