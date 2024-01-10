İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerin bazı semtlerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bu bilgi üzerine narkotik ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda U.G. adlı bir kişinin özellikle Cihangir, Beyoğlu, Nişantaşı gibi ağırlıklı olarak magazinsel ve lüks tabir edilen kesimlerin bulunduğu semtlerde uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Takibe alınan U.G.’nin kimliği şoke etti. Avukat olduğu belirlenen U.G.’nin bağlantıları incelenmeye başlandı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalarda U.G. ve birlikte hareket ettiği iddia edilen S.A. adlı kişiler suçüstü yakalandı. Üzerinde 115 gram uyuşturucu maddesi bulunan şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda, fişek diye tabir edilen satışa hazır paketler halinde toplam 7 gram kokain, 14 kilo 690 gram skunk ve bu maddeleri paketleme ve satışa hazır hale getirmede kullanılan hassas teraziler ve vakum makinesi ele geçirildi.

KİMLİĞİNİ KULLANIYOR

İddialara göre U.G.’nin, avukat kimliğini kullanarak, polis uygulaması ve kontrollerinde aramaya girmeden kolayca geçebileceği düşüncesiyle hareket ettiği öğrenildi. Soruşturmanın ardından Avukat U.G. ve S.A. isimli kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.