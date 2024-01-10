Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranı yüzde 9 oldu. İşsizlik oranı ekimde yüzde 8.6 seviyesindeydi. Kasım ayında işsiz sayısı ise bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişiye çıktı.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 16.5'e yükseldi.

Kasım verisiyle beraber işsizlik oranı 9 yılın ardından ilk kez 7 ay üst üste tek hanede kaldı.

Yıl Ay İşsizlik oranı (%) 2014 Ocak 9,2 Şubat 9,5 Mart 9,5 Nisan 9,7 Mayıs 9,7 Haziran 9,7 Temmuz 9,9 Ağustos 10,2 Eylül 10,1 Ekim 10,4 Kasım 10,5 Aralık 10,3 2015 Ocak 10,5 Şubat 10,7 Mart 10,5 Nisan 10,5 Mayıs 10,2 Haziran 10,2 Temmuz 10,1 Ağustos 10,1 Eylül 10,2 Ekim 10,2 Kasım 10,2 Aralık 10,4 2016 Ocak 10,2 Şubat 10,1 Mart 10,2 Nisan 10,1 Mayıs 10,3 Haziran 10,7 Temmuz 11,1 Ağustos 11,1 Eylül 11,6 Ekim 11,5 Kasım 11,6 Aralık 12,1 2017 Ocak 12,0 Şubat 11,9 Mart 11,9 Nisan 11,6 Mayıs 11,1 Haziran 11,0 Temmuz 10,6 Ağustos 10,5 Eylül 10,3 Ekim 10,3 Kasım 10,1 Aralık 9,9 2018 Ocak 9,8 Şubat 10,0 Mart 10,0 Nisan 10,2 Mayıs 10,6 Haziran 10,7 Temmuz 10,8 Ağustos 11,2 Eylül 11,5 Ekim 11,6 Kasım 12,2 Aralık 12,7 2019 Ocak 13,6 Şubat 13,8 Mart 13,9 Nisan 13,8 Mayıs 13,7 Haziran 13,7 Temmuz 13,9 Ağustos 14,1 Eylül 14,1 Ekim 13,5 Kasım 13,3 Aralık 13,4 2020 Ocak 13,0 Şubat 12,6 Mart 13,0 Nisan 13,5 Mayıs 13,6 Haziran 13,7 Temmuz 14,2 Ağustos 12,9 Eylül 12,6 Ekim 13,1 Kasım 13,0 Aralık 12,6 2021 Ocak 12,5 Şubat 13,3 Mart 12,8 Nisan 13,3 Mayıs 13,3 Haziran 11,0 Temmuz 11,6 Ağustos 11,9 Eylül 11,3 Ekim 11,0 Kasım 11,1 Aralık 11,0 2022 Ocak 11,2 Şubat 10,8 Mart 11,1 Nisan 10,8 Mayıs 10,8 Haziran 10,4 Temmuz 10,2 Ağustos 9,8 Eylül 10,1 Ekim 10,2 Kasım 10,1 Aralık 10,3 2023 Ocak 9,7 Şubat 10,1 Mart 10,0 Nisan 10,0 Mayıs 9,5 Haziran 9,5 Temmuz 9,3 Ağustos 9,2 Eylül 9,1 Ekim 8,6 Kasım 9,0

İSTİHDAM ORANI GERİLEDİ

İstihdam edilenlerin sayısı kasım ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi, istihdam oranı ise 0.4 puan azalarak yüzde 48.2'ye geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 65.4 iken kadınlarda yüzde 31.3 olarak gerçekleşti.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 22.7

Kasımda geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 1.3 puan artarak yüzde 22.7 oldu.