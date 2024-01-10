Diyarbakır'da olay, 27 Aralık 2023´te sabah saatlerinde, Ergani Otogarı´nda meydana geldi. Otogarda mola veren şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü Sebahattin İnce (40) ile muavini Abbas İşler (42) ve onun yakınları arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı.

Sebahattin İnce´nin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. İnce ifadesinde, Malatya´da tesislerde mola verdikleri sırada Abbas İşler´in diğer yedek şoförle kendisi hakkında ileri geri konuştuğunu fark ettiğini ifade ederek, "Abbas İşler, benimle ilgili olarak `Masaya kadın getirmiş ben böyle yapmazdım´ deyince bir an sinirlenip tepki gösterdim. Abbas ile ağız münakaşasına girdik. Tesis personeli araya girdi. Abbas diklenince ben de kendisine cam bardağı attım. Sonrasında Diyarbakır'a doğru yola çıktık.

"KALABALIK BİR GRUP BENİ DÖVDÜ"

Ergani ilçesine geldiğimizde yolcumuzu terminalden indirmek için durduğumda kalabalık bir grubu dışarıda görünce kapıyı açmadım. Aracın asıl yetkilisi olan diğer şoför, aracın kapısını açmamı söyledi. Dışarıda bekleyen kişiler beni araçtan alarak dışarı çıkardılar. Kalabalık bir grup beni dışarıda dövdü, onlar beni dövünce ben de kendimi arabanın içine attım.

"BİR AN SİNİRLENİP, TEPKİ GÖSTERDİM"

Aracın kapıları sensörlü olduğu için kapanmıyordu. Ben de bu şahısların elinden kaçmak için aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaşmak istedim. Arkamdan gelen kişileri ben görmedim. Araca bindiğimde bir ses geliyordu ama kimsenin arabanın camına vurduğunu görmedim. Panik halinde aracı çalıştırıp hareket ettiğim için Abbas'ı fark etmeyerek araçla üzerinden geçmişim.

Daha sonra olayı öğrendim. Aracın etrafında yolcuların eşyaları olduğu için de üzerinden geçmişsem de bu eşyaların üzerinden geçmişim diye düşündüm. Bu nedenle serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.