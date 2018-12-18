FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, eski futbolcuları Felipe Melo ve Wesley Sneijder'in transferi konusunda şu ana kadar herhangi bir girişimlerinin olmadığını anlatarak, "Melo ve Sneijder bize çok emeği geçmiş büyük oyuncular. Şartlar ne getirir bilmiyorum ama şu ana kadar bu konuda bir temasımız olmadı. Ancak onlarla temasımız olması gerekmiyor. Çağırsak geleceklerini biliyoruz. Onların ismini söyleyince bile yüzüm gülüyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.