Galatasaray'da geçirdiği yıllarda taraftarın sevgilisi olan Wesley Sneijder, futbol hayatıyla ilgili bir kitap yazdı. Birçok konuda çarpıcı açıklamalar yapan Hollandalı, Galatasaray'da teknik direktör olarak görev yapmak istediğini söyledi.

Sneijder, "Bir gün teknik direktör olacağım. 40'lı yaşlarımda olurum. En büyük hedefim, iyi bir takımın başına geçmek, bildiğim bir kulübü çalıştırmak. Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istiyorum ve bu olacak, biliyorum" dedi.