Snapchat arkadaş çevrenizle birlikte keyifli vakit geçirmenizi sağlayan eğlenceli bir uygulama olmakla birlikte mesajlaşma ve anlık fotoğraf atabileceğiniz android ve app storeden indirebileceğiniz bir programdır. Bizde sizler için Snapchat hesabı nasıl açılır sorusunu cevapladık. İşte detaylar haberimizde...

SNAPCHAT HESABI NASIL AÇILIR?

Snapchat hesabını sadece mobil uygulama üzerinden açabilirsiniz. Öncelikle buradaki bağlantıdan Snapchat Android uygulamasının son sürümünü indirin.

App Store için buraya tıklayarak uygulamaya ulaşabilirsiniz.

Yeni Hesap Oluşturmak İçin Aşağıdaki Adımları Takip Edin

Snapchat uygulamasını çalıştırın.

Açılış ekranındaki KAYDOL butonuna dokunun.

E-posta adresi, şifre ve doğum tarihi satırlarını doldurduktan sonra "KAYDOL" butonuna dokunun.

Açılan ikinci ekranda Snapchat hesabınız için bir kullanıcı adı belirleyin ve "DEVAM ET" butonuna dokunun.

Son aşamada telefon numaranızı girin ve DOĞRULA butonuna dokunun.

(Telefon numarası doğrulama isteğe bağlıdır, bu adım geçilebilir)

Snapchat Nedir? Ne İşe Yarar?

Snapchat, fotoğraf göndererek mesajlaşma ve hikayeler oluşturma üzerine kurulan bir sosyal medya uygulamasıdır. Snapchat'in diğer mesajlaşma uygulamarından en büyük farkı gönderdiğiniz fotoğrafların belirli bir süre sonra kendisini yok etmesidir. Ayrıca Snapchat canlı görüntülü konuşma yapabilirsiniz.

Snapchat'te Snapkod Nasıl Oluşturulur?

Uygulama ana ekranından parmağınızı yukarıdan aşağıya hızlıca sürükleyin, hayalet ikonuna dokunun, uygulama art arda 5 selfie çekip snapkodunuz içinde hareketli bir gif yaratır. Oluşan snapkodu ekranın sağ tarafındaki paylaş ikonu ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.