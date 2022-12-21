Fakat son zamanlarda çoğu kişi Smule hesap silme işlemlerini gerçekleştirmek istiyor. Bizler de bu konuyla ilgili araştırma yaptık ve sizlere yazıyı hazırladık.

İşte Smule hesabı silme ve kapatma nasıl yapılır sorusunun detaylı cevabını sizlere aktaracağız. Hemen okumaya başlayın ve öğrenin.

Smule Hesap Silme

Tabi ki diğer detaylara girmeden önce Smule uygulamasını nasıl iptal ederim sorusunun cevabını sizlere verelim. Aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacak.

- Öncelikle Smule hesabınıza giriş yapın.

- Smule hesabınızı silmenize yardımcı olacak bir formla karşılaşacaksınız. Bilgileri doğru bir şekilde doldurmalısınız.

- Sayfanın üst kısmında yer alan ‘Profili kaldır’ sekmesindeki ‘Hesap Silme’yi seçin.

- Sonrasında e posta kısmına size ulaşılabilecek bir e posta adresi girin.

- Konu bölümünde de hesap silme nedeninizi kısa bir şekilde açıklayın. Kullanıcı bilgilerinizi ekleyin.

- Doğrulama bölümüne gelin. Güvenlik onayını gerçekleştirin.

- Bütün işlemleri tamamladıktan sonra da Gönder butonuna basmalısınız. Smule Destek ekibine bunu iletmiş olacaksınız. Smule kapatma işlemi için ekip tarafından talebinizin işleme alınmasını beklemelisiniz.

İşte sizlere hesabınızı silme adımlarını aktardık. Smule uygulamasını iptal etmek için destek ekipten gelecek onayı beklemelisiniz. Bu süreç içerisinde Smule Account üzerinden karşınıza çıkan bir Smule hesap silme linkiyle karşılaşacaksınız. Bağlantıya gidin ve sonrasında Hesabımı Sil seçeneğini işaretleyin ve tekrar bilgileri doldurun.

Gönder seçeneğine basın. Sonra çok kısa süre içerisinde zaten ekip size destek olacaktır.

Smule Uygulaması Ücretli mi?

Merak edilen konulardan birisi de Smule uygulaması ücretli mi sorusudur. Uygulamanın hem ücretli hem ücretsiz sürümü bulunuyor. Ama ücretsiz kullanımlarda şarkılar sınırlıdır. Tek başınıza şarkı söylemek istiyorsanız da VIP olarak üyelik oluşturmalısınız.

Bunlara ek olarak;

- Ücretli sürümünü alırsanız ve üyeliğinizi Premium olarak yükseltirseniz, o zaman da istediğiniz bütün şarkıları söyleyebiliyorsunuz.

- Smule uygulamasında fiyatlar da Android ve iOS’ta farklı olarak karşımıza çıkıyor. Android kullanıcıları daha uygun fiyattan Smule uygulamasına üyelik alabilirler.

Smule uygulamasını nasıl iptal ederim diye merak ediyorsanız işte size bütün cevaplarını aktardık. Bu adımları uygulayarak kısa sürede iptalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Smule kapatma onayınız geldiğinde bu işlem tamamen bitmiş olacak. Beraberinde verileriniz de silinecek.

Smule’yi Nasıl Kullanabilirsiniz?

Smule ile dünyanın geneliyle iletişim kurabilirsiniz ve başkalarıyla rahatça düet yapabilirsiniz. Bu düetlerle şarkı söylemeyi eğlenceli hale getirebilirsiniz. İsterseniz başkalarıyla isterseniz de arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi eğlenin. Bütün bu işlemleri yapmak için de ücretli sürümünü almalısınız. Bir ödeme kartı belirleyin ve her ay düzenli olarak hesabınızdan ödeme yapılsın. Böylece siz iptal edene kadar bu süreç böyle ilerleyebilir.

Recommended sekmesinde kullanıcıların genellikle söylediği şarkılar bulunuyor. Buna ek olarak kendinize uygun bir şarkı seçerek de söyleyebilirsiniz. Az önce de belirttiğimiz üzere tek başınıza şarkı söylemek istiyorsanız da VIP özelliğiniz olmalı. Onu kazanabilmek için de neler yapmanız gerektiği uygulama içerisinde yer alıyor.

İşte şimdi Smule hesap silme ve kapatma hakkında neler bilmeniz gerekiyorsa hepsini öğrendiniz. Eğer adımları doğru bir şekilde izlerseniz en kısa sürede Smule hesabınız kapanacaktır. Ne yazık ki Smule hesabı silme linki bulunmuyor ama onun yerine siteye girmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca ücret ödüyorsanız da hesabınızı kapatmadan önce üyelik ayarları bölümünden ödeme şeklinizi inceleyin ve iptal edin. Böylece bir sonraki faturalandırma dönemi gelmeden ödeme iptalini garantilemiş olursunuz.