PUBG Hesap Silme: PUBG Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

Şimdi bu yazıyı okuyarak PUBG hesap silme adımlarını öğreneceksiniz. Bunun yanı sıra PUBG hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır sorusunun da cevabını öğrenmiş olacaksınız. İşte bütün bilgiler…

PUBG Hesabı Kalıcı Olarak Silme

PUBG’ye hem telefondan hem de bilgisayardan girebilirsiniz. Her platformdan ve cihazdan bu hesabınızı silebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? PUBG hesap silme ve PUBG mobile Facebook hesabı nasıl kapatılır?

- Öncelikle telefondan Facebook hesabınıza girin.

- Sonrasında Ayarlar’a gidin.

- Uygulamalar ve web sitelerine tıklayın.

- PUBG Mobile simgesinin yanındaki onay kutusuna dokunun.

- Ardından ‘Şimdi Kaldır’ı seçin.

- Bu yöntem ve adımları izlediğiniz zaman hesabınızla olan bağlantı kesilecek.

Ama şunu da ekleyelim: Hesabınızla bağlantısı kopacak ama hesabınız silinmeyecek.

Buna ek olarak PUBG hesap silme Google üzerinden de şu şekilde oluyor:

- Anroid ya da iOS’ta Play Oyunlar ya da App Store’da oyunlar uygulamasını açın.

- Ekranın üstünde yer alan ‘Diğer’ seçeneğini işaretleyin.

- Sonrasında ‘Ayarlar’ı seçin.

- PUBG hesabınızın üstüne gelin.

- Burada ‘Sil’ seçeneğiyle karşılaşacaksınız. Tıklayın.

- Bu işlemi yaptıktan sonra hesabınız silinmiş olacak.

Gördüğünüz üzere işlem oldukça kısa sürüyor ve çabuk bitecek. Sadece hangi platformdan silme işlemi gerçekleştireceğinize karar vermeniz gerekiyor.

PUBG Hesap Silme Game Center

Bunların yanı sıra telefondan PUBG Guest hesap silme adımları da merak ediliyor. Çünkü her zaman hesabınızla giriş yapmak yerine bazen de misafir olarak giriş yapabiliyorsunuz.

Öncesinde PUBG hesap silme game center konusundan bahsedelim. Game center iOS uygulamasında yer alan oyun depolama alanıdır.

Eğer Game Center’dan PUBG hesabınızı silmek istiyorsanız hesap bölümüne gelerek Sil butonuna tıklamalısınız.

Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde artık PUBG’den gelen bildirimleri almayacaksınız. Bu sebeple de oyunu rahatlıkla kaldırabilirsiniz.

Şimdi gelelim bir diğer önemli konuya: Telefonunuzdan PUBG misafir girişinizi silin.

- Yine diğer işlemlerde olduğu gibi burada da PUBG hesabınıza girin.

- Ayarlar kısmına gelin.

- Genel seçeneğini seçin.

- Ardından sol alt kısımda bulunan ‘Çıkış Yap’ yazısını tıklayın.

- Bu işlemi tamamladığınız zaman PUBG Misafir hesabınız da silinmiş olacak.

İşte sizlere bütün detaylarıyla PUBG mobile nasıl sıfırlanır sorusunun cevabını paylaştık. Eğer bu oyuna olan bağımlılığınızdan kurtulmak istiyorsanız ve hesabınızı silmek istiyorsanız, sizlerle paylaştığımız bu adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Silinen Hesap Geri Alınır mı?

Merak edilen bir başka konu da silinen PUBG hesabının geri alınıp alınmayacağıdır. Hesabı silme işleminden sonra istediğiniz durumlarda tekrar hesabınızı güncel hale getirebileceksiniz.

- PUBG sayfasına girin.

- Burada Ayarlar bölümüne gelin ve oyun içi müşteri hizmetlerine giriş yapmalısınız.

- Sağ üst köşedeki ‘Bize Ulaşın’ yazısına tıklayın.

- İki defa ‘Hesap kayboldu ya da hesabım kayboldu’ yazmanız gerekiyor.

- Sistem size seçenekler sunacak. Ardından ‘Hayır yardım etmedi’ diye bir seçenek göreceksiniz. Ona tıklayın.

- Burada da e posta adresinizi girmelisiniz.

- Sonrasında yine karşınıza bir seçenek çıkacak. Bunlar arasından da ‘Bağlantıyı kaldırıyorum ve diğerine erişimim yok’ yazanı tıklamalısınız.

- Onaylama işlemini de gerçekleştirdikten sonra hesabınızın geri açılması için yapılması gerekenleri de onaylamış olacaksınız.

İşleminiz bitince en kısa sürede hesabınız tekrar açılmış olacak.