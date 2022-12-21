Pinterest Hesap Silme: Pinterest Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

O halde sorunuzun cevabını hemen sizlerle paylaşalım ve sonrasında sizler de bu adımların neler olduğunu tekrar gözden geçirin.

Pinterest hesap silme adımları aslında çok da zamanınızı almayacaktır. İşte Pinterest hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır? Sorusunun detaylı cevabı hemen aşağıda…

Pinterest Hesabı Kalıcı Olarak Silme

Pinterest hesap silme adımlarından hemen bahsedelim.

- İnternetten silme işlemi yapıyorsanız öncelikle hesabınıza giriş yapın.

- Menüye gelin ve içerikleri açın.

- Ayarlar’a tıklayın.

- Sol menüde yer alan Hesap Yönetimi’ne gelin.

- Hesap değişiklikleri seçeneğini göreceksiniz.

- Burada Hesabı Sil’i seçmeniz gerekiyor.

- Ayrılma nedeninizi belirtin ve sonrasında da e posta gönderimini onaylayın.

- Hesabınızı kapatmak ve silmek istediğinizi onaylayın ve e posta adresinizi kontrol edin.

Bunlara ek olarak Android ve iOS’tan da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

- Telefondan da bu işlemleri yapabilmek için ayarlara gelmelisiniz.

- Hesap yönetimi seçeneğini açın.

- Burada Hesabı Sil yazısını göreceksiniz.

- Devam edin ve e posta onayı gönderin.

Bütün bu adımları yaparsanız sonrasında hesabınız kalıcı olarak silinecektir. Ama merak etmeyin, hesabınız hemen kapanmayacaktır. Herkese açık profiliniz kapanacak ama hesabınızı 14 gün içerisinde tekrar açabileceksiniz. Bu süreyi geçirirseniz bütün verileriniz kaybolacak.

Pinterest İşletme Hesabı Kapatma

Pinterest hesap silme işlemlerinin yanı sıra bazen de Pinterest işletme hesabı kapatma işlemleri de merak ediliyor. Ama merak etmeyin, burada da yapmanız gereken işlemler aynı olacak.

Sizlere bahsettiğimiz hesap kapatma aşamalarını uygulayın ve sonrasında onaylama işlemlerinizi yapın.

Pinterest hesabı devre dışı bırakma seçeneğiniz de bulunuyor. Peki bunu nasıl yapacaksınız?

- Ayarlara girin ve Hesap Yönetimi’ni seçin.

- Hesap değişiklikleri menüsünü göreceksiniz. Buradan Hesabı devre dışı bırak yazısına tıklayın.

- Devam edin ve ayrılma sebebinizi seçin.

- Sonrasında tekrar Hesabı devre dışı bırak seçeneğini seçmelisiniz.

Bunu da onayladıktan sonra hesabınız artık aktif olmayacak. Ama daha sonra geri dönmek istediğiniz zaman rahatlıkla döneceksiniz. İsterseniz kontrol etmek amacıyla kullanıcı adınızla sisteme girmeye çalışın. Daha doğrusu isminizi aratın. Eğer karşınıza çıkmıyorsa hesabınız kapanmış demektir.

Bunlara ek olarak Pinterest hesabınızı devre dışı bıraksanız bile aynı e posta üzerinden yeni bir hesap açamayacaksınız. Bu yüzden hesap adresi değiştirebilirsiniz ya da başka bir e posta ile hesap açmak isteyebilirsiniz.

Mevcut hesaba bağlı e posta adresini ya da kullanıcı adını kullanılabilir hale getirmek istiyorsanız da şu adımları izleyebilirsiniz:

- Ayarlara gelin ve buradan e posta adresinizi değiştirin ya da kullanıcı adınızı düzenleyin.

- Bu hesabı silebilirsiniz. Kullanıcı adınızı sildiğiniz zaman tekrar bu hesabı kullanmak zorunda kalmayacaksınız.

İşletme Hesabını Kişisel Hesaba Dönüştürme

Bütün bunlara ek olarak son bir konudan daha bahsetmek istiyoruz: İşletme hesabınız varsa kişisel hesaba mı dönüştürmek istiyorsunuz?

- İşletme hesabınıza giriş yapın.

- Sonrasında menüyü açın ve Ayarları seçin.

- Sol menüde Hesap Yönetimi’ni seçin.

- Hesap değişiklikleri kısmına inin ve Hesabı Dönüştür’e tıklayın.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra hesabınız dönüşecek. Diğer işlemler için de sizlere sıraladığımız adımları uygulamanız yeterli olacak. İşte bu bilgiler ışığında yapmanız gereken her şeyi de öğrendiniz. Eğer yapamazsanız Pinterest’in yardım bölümünden destek isteyebilirsiniz.