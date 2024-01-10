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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama SmartThings için Tesla ile iş birliği - Teknoloji Haberleri

        SmartThings için Tesla ile iş birliği

        Samsung, teknoloji severlerin yakından takip ettiği ve dünyaca ünlü markaların en son teknolojilerini sergilediği CES 2024'te Tesla ile yaptığı iş birliğini duyurdu. Konutlardaki enerji deneyimini geliştirmek için Tesla'nın uygulama programı arayüzüyle entegre olan ilk platform Samsung SmartThings Energy oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 07:49 Güncelleme: 10.01.2024 - 07:49
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        Akıllı ev için Tesla ile iş birliği
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        9 Ocak 2024'te Las Vegas'ta teknoloji dünyasına kapılarını açan CES Fuarı'nda Samsung Electronics, dünyaca ünlü etkinlikte Tesla ile bir hizmet entegrasyonu gerçekleştirdiklerini duyurdu. CES 2024'te tanıtılan entegrasyon, SmartThings Energy ile Powerwall ev bataryası, Solar Inventor, Wall Connector, şarj çözümleri ve elektrikli araçlar gibi çözümleri içeren Tesla ürünleri arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak. Tesla'nın açık kaynaklı uygulama programlama arayüzleri (API'leri) ile hayata geçen iş birliği, SmartThings Energy'nin kapsamlı bağlantı seçeneklerini daha da genişletecek ve Samsung'un tüketicilere daha kullanışlı ve sorunsuz ev deneyimleri yaşatma hedefine katkıda bulunacak.

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        "EVLERDE ENERJİ DURUMU İZLENEBİLECEK"

        Samsung Electronics Cihaz Platformu Merkezi Başkan Yardımcısı ve IoT Geliştirme Ekibi Başkanı Chanwoo Park, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: “Tesla Energy'nin müşterileri bundan sonra Tesla uygulamasına ek olarak SmartThings Energy ve Samsung cihazları aracılığıyla da evlerinin enerji durumunu yönetebilecek ve izleyebilecek, böylece daha fazla erişim ve bağlantı imkanına kavuşacak. Yeni iş birliği, Samsung Electronics açısından, çözümlerimizi ev aletlerinin ötesine taşıyarak daha da yaygınlaştırma konusunda önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor."

        Samsung ile Tesla iş birliğinin kullanıcılara sağladığı en önemli fayda, SmartThings Energy'nin Tesla Powerwall, Solar Inverter, Wall Connector şarj ve elektrikli araçlara bağlanmasına ve SmartThings Energy'nin kullanıcıların da enerji üretimiyle, depolanmasıyla ve kullanımıyla ilgili bilgileri görüntülemesine imkan tanıması olarak öne çıkıyor.

        Kullanıcılar ayrıca, SmartThings Energy ile Tesla uygulamasındaki Powerwall ‘Storm Watch’ işlevinin senkronize olması sayesinde, elektrik kesintilerine karşı daha hazırlıklı olabilecek. Bu, sert rüzgarlar veya yoğun kar yağışı gibi zorlu hava koşullarında kullanıcıların Tesla uygulamasına ek olarak SmartThings aracılığıyla bağlı Samsung TV'lerinden ve cep telefonlarından da uyarı mesajları alabileceği anlamına geliyor. Bunların yanında, Tesla Powerwall'da depolanan ve kalan yedek enerjinin kullanım süresini uzatmak için elektrik kesintilerinden önce ve kesintiler sırasında AI Enerji Modu da etkinleştirilebilecek.

        NET ZERO HOME PROJESİ

        Samsung'un Tesla API'sini kullanması, şirketin Net Zero Home projesinde önemli ilerlemeler kaydetme ve SmartThings kullanıcılarının çoklu cihaz deneyimini geliştirme yönündeki kesintisiz çalışmaların bir parçasını oluşturuyor.

        Tesla sözcüsü Drew Baglino, konuyla ilgili olarak: “Tesla olarak, müşterilerimizin evlerindeki diğer akıllı cihazlarla ve yazılımlarla etkileşim kurmak üzere ürünlerimize yetenekler eklemenin heyecanını duyuyoruz. Kısa süre önce FleetAPI'yi yayınladık ve geliştiricilerin, araçlarımıza ek olarak, Powerwall, Solar ve Wall Connector ile etkileşime girmesini sağladık. Samsung'un tüketicilere sunduğu akıllı ev teknolojisindeki lider konumu göz önüne alındığında ‘erken geliştirici’ şirket olmak istemesi bizi memnun etti. Bu iş birliğiyle müşteriler, ağ bağlantılarının durumunu birden fazla cihazda görüntüleyebilecek ve ağ kapsamı dışındayken de Powerwall enerjilerini genişletmek için evdeki enerji durumlarını akıllıca kontrol edebilecek” dedi.

        Tesla Powerwall ile bağlantı kuran SmartThings Energy platformu, ilk olarak CES 2024'teki Samsung standında tanıtıldı. Şu an geliştirme aşamasındaki hizmetin 2024'ün ikinci çeyreğinde sunulması hedefleniyor. Bu nedenle yukarıda açıklanan özellikler, gerçek kullanımda değişiklik gösterebilecek.

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