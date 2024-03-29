Smart Advice, AI Startup Factory İş Bank Group’a kabul edildi

İTÜ ARI Teknokent’in fikrini ürüne dönüştürebilmiş ileri aşama girişimcilerin ve startup’ların büyüme süreçlerinde onlara fayda sağlayacak hizmetleri ve ortamı sunan İleri Aşama Girişimcilik Merkezi İTÜ Magnet bünyesindeki Smart Advice önemli bir ilki gerçekleştirdi. Finans, yatırım, sigorta, emeklilik, aracı kurum ve varlık yönetimi sektörlerine yönelik sunduğu çözümlerle 2017 yılından bu yana finansal hizmetler sektörünün dönüşümünde öncü rol oynayan Smart Advice, AI Startup Factory'nin İş Bank Group’a kabul edilen ilk fintek girişimi olduğu duyuruldu.

"YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER"

Yapay zekâ ve davranışsal finansın gücünden beslenen ve yenilikçi finansal ürünler geliştiren fintek girişimi olarak önemli başarılara imza atan Smart Advice Kurucusu & CEO’su Onur Yurtsever, "Türkiye İş Bankası'nın Yapay Zekâ Fabrikası programına seçilmek bizim için büyük bir başarı kaynağı. Yapay zekâ uygulamamızın İş Bankası tarafından doğrulanması da bizim için önemli bir referans daha oldu. Programa seçilmemizdeki anahtar faktörlerden biri, yapay zekâ ve finans alanındaki derin uzmanlığımızın öne çıkmasıydı. Yapay zekâ teknolojisini finansal okuryazarlık ve yatırım uzmanlığıyla birleştirerek sunduğumuz çözümler, değer ve fark yaratan bir yaklaşım sergiledi. Ayrıca, müşteri odaklı yaklaşımımız ve yenilikçi çözümlerimiz de seçilme sürecinde önemli rol oynadı. Bu iş birliğinin, daha geniş kitlelere ulaşarak finansal okuryazarlığı artırmak ve yatırım fırsatlarına erişimi demokratikleştirmek gibi ortak hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacağını düşünüyoruz" dedi.