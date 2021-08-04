SMA'lı Eyüp Çınar'a destek kampanyası

SMA'lı Eyüp Çınar'ın kampanyasında sona yaklaşıldı. Tedavisi için gereken paranın yüzde 90'ı toplandı. Aile, kalan para için destek bekliyor.

Anne Yıldız Altuntaş, "18 milyona yakın bir para topladık. 2 milyon eksiğimiz var" dedi.