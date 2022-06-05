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Denizli'de yaşayan 26 aylık Arya Manhas, ölümcül kas hastalığı SMA Tip 1 ile mücadele ediyor.

Ancak ne yaşadığı acıyı anlatmaya ne de yardım istemeye gücü yetiyor. Ailesi ise Arya bebek için zamanın hızla daraldığına dikkat çekiyor.

Arya bebek için başlatılan kampanya ise 26 ayda sadece yüzde ikiye ulaşabildi. Eğer ihtiyaç duyulan 1 milyon 800 bin dolar toplanmazsa, Arya bebeğin umutlarının solacağına dikkat çekiliyor. Aile, valilik izniyle başlatılan kampanyaya destek bekliyor.