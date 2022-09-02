SMA'lı Aybars bebek 3 kez kalp krizi geçirdi

Antalya'da 15 ay önce dünyaya gelen Aybars Karadağ, 2 aylıkken yolculuk sırasında fenalaştı. Bunun üzerine Karadağ ailesi, Aybars'ı hastaneye götürdü. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Aybars bebek, özel hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başladı. Solunumunda sıkıntı tespit edilen Aybars'a, SMA testi yapıldı. 3 aylıkken SMA testi pozitif çıkan Aybars bebeğe, 3,5 aylıkken trakeostomi (gırtlakta nefes alma deliği) yapıldı. Yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada 6 aylıkken ikinci kez kalp krizi geçiren Aybars, 15 dakika sonra hayata döndürüldü. 5 aylık tedavisinin ardından evine çıkarılan bebek, koronavirüse yakalandı. Tekrar getirildiği hastaneden yoğun koronavirüs tedavisinden sonra evine gönderilen Aybars bebek, 13 aylıkken üçüncü kez kalp krizi geçirdi. Annesinin kalp masajı yapması sonucu hayata tutunan Aybars bebek, 9 cihaza bağlı yaşam mücadelesi veriyor.

'DÜNYA BAŞIMIZA YIKILDI'

Serap Karadağ, Aybars'a yapılan SMA testi sonucunun pozitif çıkması üzerine inanmadıklarını, bu nedenle ikinci kez test yaptırdıklarını anlattı. Karadağ, "İkinci test de pozitif çıktı. SMA hastası olduğunu öğrenince dünya başımıza yıkıldı. 'Ne yaparız?' diye çok düşündük. Oğlumu kucağıma alıp ablasıyla parka götürüp oyunlar oynaması hayalini kurarken Aybars'ın hasta olduğunu öğrendik" dedi.

'DÖRDÜNCÜ KALP KRİZİNİ ATLAMAZ'

Aybars'ın 9 cihaza bağlı yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Serap Karadağ, "Cihazları yaşından büyük. Üç kez kalp krizi geçirmiş bir bebek. Ne kadar dayanırız bilmiyoruz. Doktor, dördüncü kalp krizini atlatamayacağını söylüyor" diye konuştu.

Aybars'ı kucağına alma hayali yaşadığını belirten Serap Karadağ, "Birlik olur, el ele verirsek Aybars ilacına kavuşur. Sadece oğlumun yaşamasını, nefes almasını istiyorum. İmkan oldukça insanlardan destek bekliyorum. Nefes alsın, 'anne' diyebilsin, diye destek bekliyorum. 15 aydır oğlumun sesine hasret bir anneyim. Anne kucağı görmemiş bir bebek. Oğlumun sesi ince mi, kalın mı, nasıl bir şey; bilmiyorum. Anne olarak sadece evladımın yaşamasını istiyorum" dedi.