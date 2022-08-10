Slovenya Cumhurbaşkanı Ankara'da

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine resmi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Türkiye’ye geldi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da resmi törenle karşıladı.

Resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pahor ile ikili görüşecek sonrasında ise heyetlerarası görüşme yapılacak. Görüşmede Türkiye-Slovenya ilişkilerinin tüm veçheleriyle gözden geçirilerek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Ayrıca stratejik ortak olan Slovenya’yla ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik süreci ile Balkanlar başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından ise Slovenya Cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği verilecek.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.