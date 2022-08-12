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Slovacko - Fenerbahçe maçının yazar yorumları! Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye transfer eleştiri! 10 tane... - Son dakika FB haberleri

Slovacko - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Slovacko ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşacak. Spor yazarları Slovacko - Fenerbahçe maçını yorumladı

12.08.2022 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • UĞUR MELEKE: Dün play-off vizesi alan Fenerbahçe’nin Ağustos takvimi malum. Bir ay içinde Slovacko, Ümraniye, Slovacko, Kasımpaşa, Austria Wien, Adana Demir, Austria Wien ve Konya ile oynuyorlar. 25 gün içindeki bu 8 maçın en risksizi dünkü idi, Jesus da as-yedek karışımı bir kadroyla sahaya çıkmayı tercih etti.

  • Sahada birkaç test vardı: Arda’yı ikinci santrfor rolünde görmek. Crespo’nun müsabaka alışkanlığını artırmak. Sol bekte Peres’in gerçek bir alternatif olup olmadığını anlamak gibi.

  • Sonuçlarsa netameli: Fenerbahçe geriden oyun kurarken zorlandı. Baskıyla çok top yitirdi. Luan Peres ikinci maçında da olumlu sinyaller vermedi. Fenerbahçe, beklerinin bindirmelerinden mahrum bir akşam geçirdi.

  • Crespo yavaş yavaş maç ritmini yakalıyor. Arda, fiziksel bir oyun oynayan ve çok faul yapan Slovacko’lularla didişmekte zorlandı. Rossi’de bir özgüven kaybı var. Takımın en iyisiyse Serdar Dursun’du dün. İştahlı oyununu süper bir golle taçlandırdı milli futbolcu.

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: Hayatımda 10 tane transfer yapıp kadro kalitesi geriye giden başka takım bilmiyorum. Fenerbahçe resmen bu hale getirildi. Jesus, 2 avukatı ve danışmanı Lizelle Hanım'dan oluşan ekibi, önüne geleni takıma doldurdu. 

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