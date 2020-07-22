Fenerbahçe'nin beğenmediği İslam Slimani, Benfica yolunda... Geçtiğimiz günlerde Benfica'ya geri dönen Jorge Jesus, transfer listesini yönetime verdi. A Bola'nın haberine göre; listenin ilk sırasında ise geçen sezon Sarı-Lacivertliler’de istenmeyen adam ilan edilen Slimani var... Jesus ile Slimani Sporting Lizbon’da beraber çalışmıştı. Cezayirli forvetin 2021’e kadar Leicester’la sözleşmesi bulunuyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."