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Slavia Prag - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3-2 yenildiği ilk maçın rövanşında Slavia Prag'a deplasmanda yine 3-2 mağlup oldu ve organizasyona veda etti. Spor yazarları, Slavia Prag - Fenerbahçe maçını yorumladı

25.02.2022 - 09:54 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERCAN GÜVEN

    Rezalet mi, felaket mi, adını siz koyun ama hadise ortada; kaza değil bir kere. Çek rakip İstanbul’da ikaz etmişti, anlamadık… Kartviziti heybetli kof takımla boş hayaller kurarak gittik. Eloğlu, acı gerçeği Fenerbahçe’nin yüzüne haykırdı Prag’da… “Zayıfsın, acizsin, işin yok Avrupa’da”!.. İyi de… Burada da yapacak işi kalmadı kadim kulübün.

  • Rakip stoperler arasında ezilen Pelkas’ın yerine 17 yaşına basalı 20 dakika olmuş Arda Güler girdi. Lakin Arda öyküleri bile kurtaramazdı artık Fenerbahçe’yi! Ev sahibi beş dakika sonra yine Szalai kanadından üçüncü golünü attı ve maç tıpkı Fenerbahçe için söylenecek sözler, muhtemel hedefler, geride kalmış felaketler, rezaletler gibi bitti, geçti gitti. Arda’nın hazırlayıp son on dakikada oyuna giren Berisha’nın attığı ikinci Fenerbahçe golü Prag’ın turu garantileyip son düdüğü beklediği zaman. Tek gerçek; Fenerbahçe artık “boşta gezer”!

     

  • İLKER YAĞCIOĞLU

    Sor, 1.2 Milyon Euro maliyetli ve daha 21 yaşında bir oyuncu. Tek başına bütün Fenerbahçe defansını hallaç pamuğu gibi attı. 1-2 seneye de onu büyük paraya satarlar. Oyuna gelince ne savunmada ne de hücumda hiçbir şey yapmadık. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'u rakip takımda da Sor'u izleyince resmen içim acıdı.

     

  • 20 milyon Euro değer biçilen Szalai ne stoperde ne de sol bekte rakipleri karşısında başarılı olamadı. Rakibin, bizim defansımızın arasına yaptığı her koşu pozisyon oldu. Son vuruşlarda becerikli olsalardı söylemeye dilim varmıyor ama tarihi bir farkla da geri dönebilirdik. Kısaca bu turu hak etmedik. İki maçta da hiçbir varlık gösteremeden Avrupa defterini de kapatmış olduk. Ama en çok üzüldüğüm Slavia gibi bir takım karşısında aciz duruma düşmekti.

     

  • MEHMET DEMİRKOL

    Crespo’nun merkezde toparlayıcılığından yararlanamamak Fenerbahçe’yi bir kademe daha geri çekti. İlk maçta 2 takım arasında açıkça görülen organizasyon farkı daha da açıldı. Üstüne Ferdi’nin sakatlığı sırasında yapılan korkunç savunma hataları da gelince maç birden 2-0 oldu. Çok acı ama az bile oldu! Bunun sebebi iki takımın arasındaki oyun olgunluğu seviyesi. Kadro kalitesi vs. değil. Slavia da vasatın altında bir oyun oynadı ama planları vardı ve ezbere oynayabiliyorlardı.

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