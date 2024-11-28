Slavia Prag - Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe maçı TRT 1 şifresiz canlı yayın izleme ekranı
FB Avrupa maçı canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında bu akşam Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma TRT 1 canlı yayın ekranı ile takip edilecek. Fortuna Arena'da oynanacak Slavia Prag - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz ve full HD seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte TRT 1 canlı yayın linki ile FB Avrupa maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz…
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UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe’nin 5. hafta maçı için heyecan dorukta. Sarı-lacivertliler, bu akşam saat 23.00’te Slavia Prag karşısında sahaya çıkacak. FB Avrupa maçı TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. Geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 5 puanla 21. sırada yer alıyor. FB Avrupa maçı canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, TRT 1 canlı yayın linki ile Slavia Prag - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz…
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SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı, 28 Kasım Perşembe günü oynanacak ve maç saat TSİ 23.00’te başlayacak.
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FB AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fortuna Arena'da oynanacak FB Avrupa maçı, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak.
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SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Slavia Prag: Kinsky; Holes, Ogbu, Zima; Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf; Provod, Chory, Chytil.
Fenerbahçe: Livakovic; Osayi, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür; Fred, İsmail; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin; En-Nesyri
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SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Slavia Prag - Fenerbahçe maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
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28 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.58 İstiklal Marşı
06.00 Hayallerinin Peşinde
06.50 Kalk Gidelim
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.45 Maç Önü
20.45 UEFA Avrupa Ligi "Az Alkmaar-Galatasaray"
23.00 UEFA Avrupa Ligi "Slavia Prag-Fenerbahçe"
01.10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03.30 Masumlar Apartmanı
05.50 Kapanış
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TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.
Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: ¾
Digiturk: TRT 1 - Kanal 323
D-Smart: TRT 1 - Kanal 426
D-Smart: TRT 1 - Kanal 26
Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900