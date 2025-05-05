SKYPE KAPANIYOR MU?

Microsoft, kullanıcıların iletişim ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlamak amacıyla Skype'ı kullanımdan kaldırmaya karar verdiklerini ve yerine ücretsiz olarak hizmet veren Microsoft Teams'e odaklanacaklarını açıkladı.

Teams ile kullanıcılar, bire bir görüşmeler ve grup görüşmeleri, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi Skype'ta kullandıkları temel özelliklerin çoğunu kullanabilecek.