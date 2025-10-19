Habertürk
Habertürk
        'Skandalların prensi' Andrew tüm kraliyet ünvanlarını bırakma kararı aldı - magazin haberleri

        'Skandalların prensi' Andrew tüm kraliyet ünvanlarını bırakma kararı aldı

        Prens Andrew, hakkında çıkan cinsel taciz başta olmak üzere çeşitli skandal iddialarının ardından kraliyet ünvanlarını bıraktığını açıkladı

        Giriş: 19.10.2025 - 11:39 Güncelleme: 19.10.2025 - 11:39
        Kraliçe Elizabeth'in oğlu ve Kral Charles'ın kardeşi Prens Andrew'den şaşırtıcı bir açıklama geldi.

        65 yaşındaki Prens Adrew, 'York Dükü' de dahil olmak üzere tüm kraliyet ünvanlarından gönüllü olarak vazgeçtiğini duyurdu.

        Andrew, BBC'ye yaptığı açıklamada; "Kral ve yakın ailemle yaptığımız görüşmelerde, hakkımdaki sürekli suçlamaların Majesteleri ve Kraliyet Ailesi'nin çalışmalarını aksattığı sonucuna vardık. Her zaman yaptığım gibi, aileme ve ülkeme olan görevimi her şeyden önce tutmaya karar verdim. Beş yıl önce aldığım kamusal hayattan uzak durma kararımın arkasındayım" dedi.

        "Majestelerinin onayıyla, artık bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz" diyen Andrew, "Bu nedenle artık ünvanımı veya bana verilen onurları kullanmayacağım. Daha önce de söylediğim gibi, hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum" ifadesini kullandı.

        Andrew, 'York Dükü' ünvanından vazgeçmesinin yanı sıra 'Şövalyelik Nişanı'ndan da vazgeçti.

        76 yaşındaki Kral Charles'ın, geçen yıl kardeşi Prens Andrew'un kraliyet ailesindeki rolünü sonlandırdığı ve maaşını, özel güvenlik hizmetlerini azalttığı iddia edilmişti.

        Andrew, son yıllarda, cezaevinde ölü bulunan cinsel saldırı hükümlüsü fedofili milyarder Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi nedeniyle yoğun bir incelemeye tabi tutuldu. Andrew, kendisini henüz reşit değilken cinsel istismarla suçlayan merhum Virginia Giuffre ile de davalıydı. Giuffre'ye tazminat ödeyerek davadan kurtulmuştu. Virginia Giuffre, nisan ayında intihar ederek hayatına son verdi.

        Prens Andrew'ın diğer skandalları arasında Çinli bir casusla ilişkilendirilmesiyle ilgili iddialar yer alıyor.

        #Prens Andrew
        #kraliyet
        #Kral Charles
        #skandal
        #cinsel taciz

