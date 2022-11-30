Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Yargı "Sizi köpeğime ısırtırım" sözüne Yargıtay'dan flaş karar! - En son haberler

Yargıtay'dan "sizi köpeğime ısırtırım" sözüne flaş karar!

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yanındaki köpek ile karşısındakileri tehdit eden kişiye "tehdit" suçundan yerel mahkemece verilen mahkumiyet kararını bozdu. Daire, sanığın eyleminde kullandığı köpeğin silah sayılmasına hükmetti

Giriş: 30.11.2022 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL
"Sizi köpeğime ısırtırım" sözüne Yargıtay'dan flaş karar!
0:00 / 0:00
AA

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yanındaki köpek ile karşısındakileri tehdit eden kişiye "tehdit" suçundan yerel mahkemece verilen mahkumiyet kararını bozdu.

Dairenin kararına göre, Ürgüp'te alkollü şekilde aracıyla seyir halindeyken başka araca çarparak kazaya sebebiyet veren bir kişi, yanındaki kurt köpeğini göstererek çarptığı araçtakileri, "Elimdeki köpeği bırakır sizi ısırtırım, arabamı yaptıracaksınız" diyerek tehdit etti.

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Kazaya karışanların şikâyeti üzerine hakkında soruşturma açılan söz konusu kişi hakkında, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngören Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 106/1. maddesinde belirtilen "tehdit" suçundan dava açıldı. Ürgüp 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın "tehdit" suçundan cezalandırılmasına karar verdi. Kararının temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

"SİLAHLA TEHDİT" SUÇU KAPSAMI

Dairenin kararında, "elimdeki köpeği bırakır sizi ısırtırım" dediği anlaşılan sanığın eyleminin, 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi içeren TCK'nin 106/2-a maddesindeki "silahla tehdit" suçu kapsamında kaldığına işaret edildi. Bu nedenle hatalı değerlendirmeyle aynı kanunun 106/1'inci madde ve fıkrası uyarınca hüküm kurulmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi.

BİR ÜYE GÖRÜŞE KATILMADI

Dairenin bir üyesi ise tehdit eyleminde kullanılan "köpeğin silah sayılmasına" ilişkin çoğunluk görüşüne katılmadı. Karşı oy yazısında, "silah" kavramının TCK'nin 6/1-f maddesinde düzenlendiği, köpeğin silah olup olmayacağının aynı maddenin, "Silah deyiminden, saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler anlaşılır" şeklindeki 4. alt bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği aktarıldı.

Kanundaki söz konusu bende göre, "saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile, fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler"in silah kapsamında sayıldığı ifade edilen karşı oy yazısında, şunlar kaydedildi:

"Terlik, taş, bardak, kül tablası, kemer, şişe, sandalye, kürek, oklava, tırnak çakısı, süpürge sapı gibi cisimler, bu bendin örnekleri olup, kullanıldığı suç ve kullanılma biçimine göre silah olarak kabul edilmelidir. Köpek cisim değil bir canlıdır, dolayısıyla silah olarak kabul edilmemelidir. Köpeğin, dava konusu olaydaki gibi suçta kullanılması halinde, suçun nitelikli hali oluşmamakla birlikte, temel ceza belirlenirken, alt sınırdan uzaklaşılmalı ve buna gerekçe olarak kabul edilmelidir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Enflasyon mevduat farkı işçi alacaklarını eritti
Enflasyon mevduat farkı işçi alacaklarını eritti
Ücreti ödediğini ispat yükü işverende
Ücreti ödediğini ispat yükü işverende
Banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlıkta Yargıtay kararı!
Banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlıkta Yargıtay kararı!
Yargıtay bozdu, üvey ağabey cinayetinde ceza düştü
Yargıtay bozdu, üvey ağabey cinayetinde ceza düştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.