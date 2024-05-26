Size "Kim giyiyor bunları?" diye sordurtacak dünyaca ünlü markaların birbirinden ilginç tasarımları
Moda dünyası her gün o kadar ilginç işlere imza atıyor ki, bu birbirinden çılgın tasarımların nasıl ortaya çıktığını düşünmeden edemiyoruz. Son zamanlarda dünyaca ünlü markalar, moda sektörünün çok farklı bir yöne evrilmesini sağladı. Artık moda; kendine yakışan değil, en acayip olanı oldu. İşte, farklı markaların birbirinden ilginç tasarımları...
- 1
BALENCIAGA
Bu pek alışık olmadığımız tasarım bir spor ayakkabı. Hem kadınlar hem de erkekler için üretiliyor.
- 2
Eskimiş ve neredeyse çöpe atılması gereken bir ayakkabı gibi gözükse de aslında ayakkabının orijinal tasarımı bu şekilde.
- 3
Marka, üzerinde isminin olduğu iki etiketi binlerce dolardan satıyor.
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- 4
Bu tasarım da markanın ilginç spor ayakkabılarından. Son zamanlarda, Hollywood'da epeyce ünlü.
- 5
İlk bakıldığında algıyla oynayan bir ayakkabı olsa da Balenciaga'nın çok satan modellerinden biri.
- 6
Bu ceket biraz çobanların giydiği abaya benziyor, değil mi?
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- 7
Yine markanın en popüler terliklerinden biri de bu tasarım.
- 8
İlk bakışta bir cips paketi gibi dursa da bu aslında bir çanta.
- 9
Bunun bir çift çizme olduğunu düşünebilirsiniz lakin bu da bir çanta.
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- 10
CROCS
Dünyanın en popüler terliklerini tasarlayan Crocs, bildiğimiz modelleri dışında da ilginç işlere imza atıyor.
- 11
Örneğin, plastik, topuklu ve Crocks terlik temasının bir araya getirildiği bu model oldukça enterasan.
- 12
Bu da markanın spor ayakkabı tasarımlarından.
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- 13
MOSCHINO
Hızlı bir bakışla, küçük çocuklar için tasarlanan özel bir ceket sanmamıza neden olsa da bu aslında bir el çantası.
- 14
MAISON MARGIELA
Listenin en ilginç ürünlerinden biri olan bu ayakkabılar, markanın 'tükendi' diye yazdığı, en popüler modellerinden biri.
- 15
ZARA
Belki bir bijuteride görsek, toka zannedeceğimiz bu tasarım aslında bir el çantası.
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- 16
RICK OWENS
En az Balenciaga kadar ilginç tasarımlara sahip olan markayı tek kelime ile özetlersek bu 'acayip' olurdu.
- 17
Bu, hem kadın hem de erkekler için tasarlanan bir mont.
- 18
Bu ise bir 'ceket' olarak geçiyor.
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- 19
Markanın çılgın ceket tasarımlarından biri de bu model.
- 20
Kocaman bir tüy yumağı olan bu bot akılda ilginç sorular uyandırıyor. Örneğin, kışın giyilebilir mi?
- 21
Markanın en ilginç tasarımı olmasa da ilk üçüne girer diyebiliriz. Bu ayakkabı, bir kırık durumu söz konusu olduğunda takılan atellere benziyor ancak bu marka için bir 'ayakkabı'.
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- 22
OFF WHITE
Bu kundura ve sandalet arasında kalan ayakkabı, erkekler için tasarlanmış.