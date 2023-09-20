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        Haberler Yaşam Size "Bu nasıl bir restoran!" dedirtecek birbirinden ilginç yemek sunumları

        Size "Bu nasıl bir restoran!" dedirtecek birbirinden ilginç yemek sunumları

        Güzel yapılan bir yemek sunumu yemeğin lezzetini artırırken, bu konuda aşırıya kaçmak ortaya sinir bozucu ve gülünç durumlar çıkarabilir. İşte, belki de fotoğraf olmasa inanamayacağınız ilginç yemek sunumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 17:15 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:15
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        • 1

          "Dondurmamız lavaboda servis edildi."

        • 2

          "Evet, bu domates çorbası üzerinde bir bağırsak gibi sallanan, peynirle doldurulmuş bir simit."

        • 3

          "Kekim..."

        • 4

          "Çorbam saksıda servis edildi."

        • 5

          "Kendinizi orman zeminindeki ince dalları yiyen bir hayvan gibi hissetmeniz için tasarlandı."

        • 6

          "Yemeğim gerçek bir tuğla üzerinde geldi."

        • 7

          "Gerçek bir köpek mama kabında servis edilen kahvaltı."

        • 8

          "Menüden salamlı baget sandviç sipariş ettim. Kendim mi yapmalıyım?"

        • 9

          "Eriştelerimi buz kalıbında servis ettiler."

        • 10

          "Bütün bir tabak istemek çok mu fazla?"

        • 11

          "Lüks bir İtalyan restorantındayım ve bana bunu servis ettiler."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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