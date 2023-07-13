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        "Siyasi ivmeyi iş ve yatırım fırsatına çevirmeliyiz”

        TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ "NATO'da kazandığımız siyasi ivmeyi iş ve yatırım fırsatına çevirmeliyiz" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi başlamadan hemen önce ABD Başkanı Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde "İsveç'in NATO yolunu açalım siz de Türkiye'nin Avrupa yolunu açın" demesinin beklenmeyen bir sürpriz olduğunu belirten Yalçındağ "Cumhurbaşkanı bir taşla 2 kuş vurdu, İsveç'e onay verirken, Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefini de yeniden gündeme getirmiş oldu" ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 11:38
        "Siyasi ivmeyi iş ve yatırım fırsatına çevirmeliyiz"
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        Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılan NATO Zirvesi’nin ve Zirve sırasında gerçekleşen Erdoğan – Biden görüşmesinin ekonomi açısından çok önemli sonuçları olacağını söyledi.

        Zirvenin Türkiye açısından çok başarılı geçtiğini belirten Yalçındağ, Erdoğan – Biden görüşmesinde Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sürecin başladığı sinyalinin verildiğine dikkat çekti.

        Yalçındağ, Zirvenin AB-Türkiye ilişkileri açısından da çok önemli bir gelişmeye sahne olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve başlamadan hemen önce Başkan Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, ‘İsveç’in NATO yolunu açalım siz de Türkiye’nin Avrupa yolunu açın’ demesi beklenmeyen bir sürprizdi. Cumhurbaşkanı bir taşla 2 kuş vurdu, İsveç’e onay verirken, Türkiye’nin Avrupa Birliği hedefini de yeniden gündeme getirmiş oldu” dedi.

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        100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ HALA GEÇERLİ

        TAİK olarak misyonlarının “ticari diplomasi” olduğunu hatırlatan Mehmet Ali Yalçındağ, “İş dünyası olarak artık bizim de Batı’yla karşılıklı iş fırsatlarına konsantre olmamız gerekiyor. Son bir-kaç yıldır oluşan farklı arayışlara sağlıklı alternatif olacak şekilde Batı’yla ekonomik ilişkilere yeni boyutlar katmanın, doğrudan yatırım fırsatlarını yeniden canlandırmanın stratejik önemi olacak” dedi.

        Bu çerçevede Başkan Trump döneminde, TAİK ve Amerikalı eş kuruluşları olarak Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerine 100 milyar Dolar’lık bir hedef koyduklarını belirten Yalçındağ, “Bu hedef halâ geçerli, NATO Zirvesinde oluşan ortamda bu hedefe çok daha rahat ulaşılacaktır” dedi.

        TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ seçim sonuçlarıyla birlikte Amerikan kamuoyunda Türkiye’ye bakışın farklılaştığını, yeni ekonomi yönetiminin güven verdiğini, Amerikan iş dünyasında yatırım iştahının kabardığı belirtti.

        Yalçındağ TAİK olarak 19 Eylül’de New York’ta 13. Türkiye Yatırım Konferansı’nı düzenleyeceklerine dikkat çekerek, “Şimdi önümüzde büyük bir fırsat var” dedi.

        Yalçındağ “Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in katılımı ile yeni ekonomik programın ilk büyük ‘roadshow’unu gerçekleştiriyoruz. Yatırım Konferansı’na ABD’nin önde gelen finans ve bankacılık çevreleri ile Türkiye’nin halka açık en büyük 50 şirketinin ve büyük bankalarının CEO’larını davet ediyoruz. Konferansın hemen ardından 20 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Fortune 100’de yer alan 25 Amerikalı şirketin CEO’su ile Yuvarlak Masa toplantısında bir araya getiriyoruz.”

        Bu Yuvarlak Masa toplantısına geçtiğimiz yıl Amazon, SpaceX, Amerisourcebergen, META, Boeing, Citibank, Coca-Cola, Ford, GE Havacılık, Goldman Sachs, J.P. Morgan ve P&G gibi dev firmaların CEO ve Başkanlarının katıldığını hatırlatan Mehmet Ali Yalçındağ, “Bu sefer, Amerikan şirketleri ‘Türkiye Yüzyılı’na yatırım fırsatlarını en yetkili ağızdan duyma, değerlendirme olanağını bulacaklar” dedi.

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