Dünyaca ünlü Pamukkale'de travertenlere yakın bölgede bulunup koruma altına alınan siyam ikizi kaplumbağalardan birine Pamuk, diğerine Kale ismi verildi.
AA'nın haberine göre bölgede 10 Kasım'da bir turist tarafından bulunduktan sonra Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü laboratuvarında koruma altına alınan yapışık ikiz kaplumbağaları yaşatmak için öğretim üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen ile Prof. Dr. Eyüp Başkale'nin de aralarında olduğu bilim insanları büyük çaba harcıyor.
Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, kış uykusuna hazırlanan siyam ikizi kaplumbağalara büyük özenle baktıklarını söyledi.
Kaplumbağaların rutin bakımlarının devam ettiğini dile getiren Başkale, "Siyam ikizi kaplumbağalar kilo almaya başladı. Hareketlerinde gözle görülür hızlanma var. Burada oluşturduğumuz ortama ayak uydurmaya devam ediyorlar. Yaşamlarını sürdürüyorlar. Günlük belli bir program dahilinde beslenme ve temizliğini yapıyoruz. Vücut gelişimlerini dikkatli şekilde takip ediyoruz" diye konuştu.
Pamuk ve Kale'nin yaşayabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Başkale, "Dünyada yaklaşık 100 binde bir olasılıkla bu tarz vakalarla karşılaşabiliyoruz. Yaşama oranı oldukça kısıtlı. Bunu bir şekilde büyütebilirsek bilim dünyasına da güzel bir veri olacak" ifadelerini kullandı.
Birçok kişinin kaplumbağaları görmek için üniversiteye geldiğini anlatan Başkale, şunları kaydetti:
"Siyam ikizi olmaları nedeniyle yerel halk ve bilim insanlarından yakın takip söz konusu. Haberleri görenler bir şekilde bizimle iletişime geçip 'Pamuk' ve 'Kale'yi görmek istiyor. İsmiyle ilgili çok yorumlar yapıldı. Biz de isimlerini 'Pamuk' ve 'Kale' koymaya karar verdik. Onlar aslında tek bir hayvan olarak görülüyor. Hem üniversitemiz hem de bulundukları yere atfen güzel bir isim oldu."
Üniversitede doktora öğrencisi Ayfer Şirin ise siyam ikizi kaplumbağalara gözü gibi baktığını belirterek, "Her gün temizliklerini titizlikle yapıyorum. Bizim için çok değerliler. Bu türde ilk defa bir çalışma yapıyoruz" dedi.
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