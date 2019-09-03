03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Siyah Kristal: Direniş Çağı dizisi büyük beğeni topladı. Çarpıcı setler ve müthiş bir seslendirme kadrosu ile Jim Henson'ın unutulmaz filminin öncesini anlatan bir hikâye. Yani 1982 Jim Henson filmi The Dark Crystal'ın bir öncüsüdür . On bölüm var ve dizi, orijinal film için yaratılmış Thra dünyasını keşfediyor. Seri 30 Ağustos 2019’da yayınlandı.
Siyah Kristal: Direniş Çağı Konusu
The Dark Crystal: Age of Resistance, Skeksis gücünün arkasındaki korkunç gerçeği keşfedince dünyayı kurtarmak için önemli bir yolculuğa çıkan Üç Gelfling’in hikayesini konu ediyor.
Siyah Kristal: Direniş Çağı OYUNCULAR
Ana seslendirme
Rian olarak Taron Egerton : Stonewood Klanının Gelfling kristal kale bekçisi
Breaşi olarak Anya Taylor-Joy : Vapra Klanının Gelfling prensesi
Deet olarak Nathalie Emmanuel : Grottan Klanının Gelfling hayvan bekçisi
Aughra Olarak Donna Kimball: Thra gezegeninin ve bir astronomun düzenlemesi
Tekrarlayan seslendirme
Gelflings
Cadia olarak Eddie Izzard : Sifa Clan üyesi
Maudra Mayrin / All-Maudra olarak Helena Bonham Carter : Vapra Klanının Lideri, Gelfling kraliçesi ve Seladon, Tavra ve Brea annesi
Tavra olarak Caitriona Balfe : Vapra Klanının bir savaşçısı ve Brea'nin kız kardeşlerinden biri
Gurjin olarak Harris Dickinson : Drenchen Clan üyesi ve Rian'in en iyi arkadaşı
Shazad Latif Kylan olarak: Spriton Klanının bir şarkısı
Kütüphaneci olarak Toby Jones : Vapra Kalesi kütüphanesinde çalışan Vapra Klanının bir üyesi
Seladon olarak Gugu Mbatha-Raw : Vapra Klanının bir üyesi ve Brea'nin kız kardeşlerinden biri
Maudra Fara / Rock Şarkıcısı olarak Lena Headey : Stonewood Klanının Lideri
Mira olarak Alicia Vikander : Bir kristal kale bekçisi ve Rian'in kız arkadaşı olan Vapra Klanının bir üyesi
Naia olarak Hannah John-Kamen : Drenchen Klanı ve Gurjin’in ikiz kız kardeşi üyesi
Onica olarak Natalie Dormer : Sifa Clan üyesi ve Tavra'nın kız arkadaşı
Ordon olarak Mark Strong : Kristal kale muhafızı kaptanı Stonewood Klanının bir üyesi ve Rian'un babası
Rek'yr olarak Theo James : Dousan Klanı üyesi
Maudra Argot olarak Louise Gold / Gölge Bender: Grottan Klanının Lideri
Maudra Seethi Kemi-Bo Jacobs / Cilt Ressamı: Dousan Klanının Lideri
Skeksis
SkekSo / İmparator olarak Jason Isaacs : Skeksilerin Lideri ve Thra gezegeninin zalim hakimi
SkekSil / Chamberlain olarak Simon Pegg : İmparatorun baş danışmanı ve taht için ikinci sıra
SkekLach olarak Awkwafina / Koleksiyoner: Gelfling klanlarından haraç toplayan, hastalık bulaşmış bir Skeksis
Benedict Wong'u skekVar / The General: İmparatora en sadık olan hızlı temperli bir Skeksis
SkekAyuk / The Gourmand olarak Harvey Fierstein : Skeksis ziyafetlerinin organizatörü
SkekGra / Heretic olarak Andy Samberg : Eskiden fatih olarak bilinen ve kendi türünün kararlarına karşı çıkan ve Kristal Çölü'nde sürgündeki meslektaşı UrGoh ile yaşayan bir Skeksis
SkekMal olarak Ralph Ineson / Avcı: Skeksilerin en vahşi ve en acımasız
SkekEkt olarak Alice Dinnean / The Ornamentalist: Skeksis giysilerinin tasarımcısı
SkekZok olarak Keegan-Michael Anahtar / Ritüel-Usta: Güneş Töreninin baş rahibi
Mark Hamill'i skekTek / The Scientist: Kötü kristal deneyleri için şimdi Dark Crystal kullanan eski bir Aughra arkadaşı
SkekOk olarak Neil Sterenberg / Scroll-Keeper: Gelflings'i manipüle etmekten zevk alan Crystal Castle'ın tarihçisi
Mistikler
Furlafur Darri Ólafsson urVa olarak / Okçu: skekMal'in Mystic karşılığı / Avcı
GoGo / Wanderer olarak Bill Hader : SkekGra'ya karşı gizemli Mistik mevkidaşı / Kendini sürgünde meslektaşıyla yaşayan Fatih
Diğerleri
Baffi olarak Dave Goelz : Bir eyepatch-giyen Fizzgig
Vliste-Staba olarak Theo Ogundipe: Kutsal Ağaç
Efsane Konuşmacı Olarak Sigourney Weaver
Hup olarak Victor Yerrid : Deet'in arkadaşı olan bir Podling
Kuklacılar
Gelflings Brea, Maudra Fara ve Skeksis olarak Alice Dinek skekEkt / The Ornamentalist
Gelflings Deet ve Naia olarak Beccy Henderson
Gelflings olarak Dave Chapman Gurjin, Ordon ve Skeksis skekSo / İmparator
Skeksis Heretic olarak Damian Farrell
Helena Smee Gelflings olarak Seladon, Mira ve Skeksis skekLach / Koleksiyoner
Aughra olarak Katherine Smee, Gelfling Deet, Skeksis skekVar / Genel, skekSil / Chamberlain ve Podling Hup
Aughra Olarak Kevin Clash , Skeksis skekVar / Genel, skekMal / Avcı ve Gelfling Kütüphanecisi
Gelflings Onica olarak Louise Altın , Maudra Argot, Maudra Mayrin ve Skeksis skekAyuk / Gourmand
Olly Taylor Gelflings olarak Rek'yr, Cadia, Skeksis skekTek / Bilim Adamı ve Mistik urVa / Okçu
Hup, Skeksis skekZok / Ritüel Usta ve Gelfling Kylan Olarak Victor Yerrid
Skeksis olarak Warrick Brownlow-Pike skekSil / The Chamberlain
Gelflings olarak Neil Sterenberg Rian, Tavra ve Skeksis skekOk / Scroll Keeper
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